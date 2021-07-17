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Обвиняемого в убийстве самарского адвоката Пузиковой нашли мертвым
Происшествия
Обвиняемого в убийстве самарского адвоката Пузиковой нашли мертвым
Федеральное агентство новостей  /  Виктор Сухоруков

Самара, 17 июля. Алексея Ряскова, обвиняемого в убийстве самарского адвоката Екатерины Пузиковой, нашли мертвым в больнице УФСИН.

Бездыханное тело мужчины нашли в палате. Причина смерти пока не сообщается. Информацию о случившемся подтвердил источник ФАН в правоохранительных органах.

Рясков был бывшим мужем покойной и главным подозреваемым. Несколько дней назад его арестовали на два месяца, после чего поместили в медицинское учреждение.

Мужчину задержали на улице, он с трудом изъяснялся, был частично раздет, а тело покрывали царапины. Во время допроса он рассказал, как убивал жертву, однако в суде не стал ничего повторять и заявил, что ничего не помнит.

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убийство самара екатерина пузикова
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