Обвиняемого в убийстве самарского адвоката Пузиковой нашли мертвым

Самара, 17 июля. Алексея Ряскова, обвиняемого в убийстве самарского адвоката Екатерины Пузиковой, нашли мертвым в больнице УФСИН.

Бездыханное тело мужчины нашли в палате. Причина смерти пока не сообщается. Информацию о случившемся подтвердил источник ФАН в правоохранительных органах.

Рясков был бывшим мужем покойной и главным подозреваемым. Несколько дней назад его арестовали на два месяца, после чего поместили в медицинское учреждение.

Мужчину задержали на улице, он с трудом изъяснялся, был частично раздет, а тело покрывали царапины. Во время допроса он рассказал, как убивал жертву, однако в суде не стал ничего повторять и заявил, что ничего не помнит.