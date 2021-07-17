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Врач Крючков допустил возможность вакцинации при наличии антител к COVID-19

  /   Обновлено: 17 июля 2021 15:48
Общество
Врач Крючков допустил возможность вакцинации при наличии антител к COVID-19
Global Look Press  /  Chilean Presidential Palace / XinHua

Москва, 17 июля. Прохождение вакцинации при наличии высокого уровня антител к коронавирусу позволяет пациентам получить мощный иммунный ответ.

Пациенты с высоким уровнем антител к коронавирусной инфекции могут пройти процедуру вакцинации. Об этом в беседе с изданием «МК» рассказал иммунолог Николай Крючков. Как утверждает специалист, привившийся получит мощный иммунный ответ.

«После вакцинации с высокими антителами, имеющимися в организме до прививки, не случится антитело-зависимое усиление инфекции», — подчеркнул врач.

Вакцинация — эффективный способ защиты организма от заражения коронавирусной инфекцией. Она позволяет значительно снизить вероятность заболевания COVID-19 в тяжелой форме. В России данную процедуру проводят бесплатно с применением препаратов «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Как сообщалось ранее, более двух миллионов жителей Москвы уже прошли полный цикл вакцинации.

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вакцинация коронавирус антитела
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