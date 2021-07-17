В Ростехе назвали первую «цель» новейшего истребителя

Москва, 17 июля. Первой целью новейшего истребителя от Объединенной авиастроительной компании (ОАК, входит в Ростех) стал иностранный военный корабль, похожий на британский эсминец Defender.

Представители госкорпорации на своей странице в Facebook поделились новым анонсом своей разработки.

На картинке можно увидеть, как в оптико-локационной станции нового типа отражается военное судно, очень напоминающее британский эсминец, совершивший провокацию в Черном море. Внизу надписать See you, означающая «увидимся».

Источник РИА Новости в оборонно-промышленном комплексе подтвердил, что на представленном изображении действительно присутствует оптико-электронная прицельная система, которая встроена в самолет.

Ростех представит новинку 20 июля во время Международного авиационно-космического салона МАКС-2021. В Сети уже появился тизер к новейшему истребителю.