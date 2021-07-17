РПЛ представила новый мяч на сезон-2021/2022

Москва, 17 июля. Руководство Российской премьер-лиги представило новый мяч для розыгрыша чемпионата страны, который начнется 23 июля.

Первыми, кто сможет опробовать новый игровой снаряд, станут футболисты петербургского «Зенита» и московского «Локомотива». Они встретятся на поле в рамках матча за Суперкубок России, который пройдет вечером 17 июля в Калининграде. Основные цвета для обновленного мяча — красный, синий и белый.

Новый мяч РПЛ .Красно-синий окрас радует pic.twitter.com/FknPTy0mIK — Трибуна В уходит первой (@CStepa) July 17, 2021

Ранее стало известно, что экс-главный тренер казанского «Рубина» и «Ростова» Курбан Бердыев прилетел в Москву для переговоров с РФС. Несмотря на заявления о зарубежных специалистах (Йоахиме Леве и Андре Виллаш-Боаше), по имеющимся данным, президент исполкома Александр Дюков нацелен на кандидатуру Бердыева.