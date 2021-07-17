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Три состояния кожи могут указывать на высокий уровень сахара в крови

  /   Обновлено: 17 июля 2021 15:39
Общество
Три состояния кожи могут указывать на высокий уровень сахара в крови
pixabay.com

Москва, 17 июля. Состояние кожного покрова может указывать на высокий уровень сахара в крови, что можно считать предпосылкой к развитию диабета второго типа.

В первую очередь стоит обратить внимание на липоидный диабетический некробиоз. При этом кожном заболевании в нижней части ног возникают небольшие красно-коричневые пятна, которые со временем начинают увеличиваться, передает Express.

Кроме того, предвестником диабета считается черный акантоз. При этом недуге характерно потемнение участков кожи вокруг шеи, подмышек, паха, суставов пальцев рук или ног. В перечень также входит диабетическая дермопатия, которая внешне проявляется в качестве светло-коричневых чешуйчатых пятен овальной или круглой формы.

Американские врачи ранее рассказали, как можно распознать развитие сахарного диабета по состоянию ног. Так, при высоком уровне сахара в крови на нижних конечностях человека язвы, инфекции, боль в костях и мышцах.

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