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Число погибших во время наводнения в Бельгии возросло до 27
Происшествия
Число погибших во время наводнения в Бельгии возросло до 27
Global Look Press  /  Gladys Chai von der Laage via ww/www.imago-images.de

Брюссель, 17 июля. Бельгийские спасатели сообщили об увеличении числа погибших при наводнении до 27 человек. Поисковые работы продолжаются.

Родственники опознали девять жертв наводнения. По данным правоохранителей, 20 человек числятся в списках пропавших без вести. Неблагоприятные погодные условия в виде сильнейших дождей чуть не утопили южные бельгийские провинции. По словам премьера Александра де Кроо, наводнения могут стать настоящей катастрофой для Бельгии.

В стране 20 июля был объявлен день национального траура из-за большого количества погибших. Александр де Кроо вместе с главой Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен посетит одни из самых пострадавших районов Бельгии.

Более 19 тысяч работников экстренных служб Германии задействованы в спасательно-поисковых операциях. Специалисты разыскивают людей, пропавших после наводнения.

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