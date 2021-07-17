Число погибших во время наводнения в Бельгии возросло до 27

Брюссель, 17 июля. Бельгийские спасатели сообщили об увеличении числа погибших при наводнении до 27 человек. Поисковые работы продолжаются.

Родственники опознали девять жертв наводнения. По данным правоохранителей, 20 человек числятся в списках пропавших без вести. Неблагоприятные погодные условия в виде сильнейших дождей чуть не утопили южные бельгийские провинции. По словам премьера Александра де Кроо, наводнения могут стать настоящей катастрофой для Бельгии.

В стране 20 июля был объявлен день национального траура из-за большого количества погибших. Александр де Кроо вместе с главой Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен посетит одни из самых пострадавших районов Бельгии.

Более 19 тысяч работников экстренных служб Германии задействованы в спасательно-поисковых операциях. Специалисты разыскивают людей, пропавших после наводнения.