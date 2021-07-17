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Захарова назвала контрпродуктивным санкционное влияние на процессы в Ливане

  /   Обновлено: 17 июля 2021 15:42
Политика
Захарова назвала контрпродуктивным санкционное влияние на процессы в Ливане
Telegram  /  Мария Захарова

Москва, 17 июля. Попытки влиять угрозами санкционного давления на процессы в Ливане являются контрпродуктивными, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, российская сторона надеется, что в ближайшее время будет достигнута договоренность по кандидатуре нового главы Правительства Ливана.

«Призываем к решению всех острых вопросов внутриполитической повестки самими ливанцами в правовом поле, через диалог с выходом на широкий общенациональный консенсус, без вмешательства извне», — подчеркнула она.

Ранее официальный представитель российского внешнеполитического ведомства заявила, что коллективный Запад сначала создал проблему в Афганистане, а затем начал взывать к общим усилиям по стабилизации ситуации. Таким образом Захарова отреагировала на слова главы европейской дипломатии Жозепа Борреля.

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