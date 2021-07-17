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Российский аналитик связал поставки турецких БПЛА на Украину с претензиями НАТО на Черное море
Армия
Российский аналитик связал поставки турецких БПЛА на Украину с претензиями НАТО на Черное море
baykardefence.com  /  BAYKAR

Москва, 17 июля. Украина будет использовать купленные в Турции беспилотники Bayraktar для полетов у границ Крыма, действуя в интересах США, заявил военный аналитик Александр Михайловский.

В комментарии для «МК» он связал решение Киева приобрести турецкие дроны с претензиями НАТО на Черное море. Дело в том, что Анкара активно использует БПЛА Bayraktar для морского шпионажа. Аппараты регулярно совершают полеты у берегов Кипра и греческих островов в Эгейском море. Аналогичным образом беспилотники будет использовать и Киев.

«Думаю, что они будут использовать по два беспилотника за раз - облетать Крым с Запада и с Востока. Приблизиться слишком близко у них «кишка тонка», все-таки в случае потери дрона они серьезно попадут на деньги. Но патрулировать наши границы они будут чем дальше - тем чаще», — заметил эксперт.

По его словам, именно в такой эскалации напряженности смысл сделки. Фактически, купленная Украиной техника будет «на подхвате у ВВС США» и других стран Североатлантического альянса.

В акватории Черного моря сейчас наблюдается эскалация напряженности, связанная с опасной активностью НАТО. Недавно Альянс провел здесь масштабные учения. Маневрам предшествовало вторжение британского эсминца в территориальные воды РФ. Все это, как пишет «Царьград», делает вполне реальным столкновение России и США.

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украина россия сша нато черное море крым
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