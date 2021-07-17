Восстановление дорожной инфраструктуры поможет ЦАР справиться с кризисом

Банги, 17 июля. Фермеры ЦАР пожаловались на состояние дорожной инфраструктуры республики. Работники сельскохозяйственной отрасли рассказали, с какими проблемами они сталкиваются при доставке товаров из провинций в столицу:

«Мы не можем помочь жителям Банги. Перевоз урожая стоит очень дорого, потому что из-за состояния дорог водители ставят высокую цену. Фермер не может окупать свою работу в наши дни».

Транспортная сеть сильно пострадала после активизации боевиков из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» в преддверии декабрьских выборов. Многие населенные пункты оказались на долгое время отрезаны от больших городов. Это сильно ударило по экономике республики.

Однако бойцам национальной армией (FACA), обученными российскими инструкторами, удалось разгромить основные силы бандформирований в считанные месяцы. После этого правительство ЦАР взяло курс на восстановление страны.

Всемирный банк одобрил выдачу государству двух грантов, один из которых направлен на реконструкцию дорожной инфраструктуры: 75 миллионов пойдут на ремонт транспортного сообщения между сельскими районами и крупными городами.