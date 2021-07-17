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Захарова рассказала о «полуробких замечаниях» представителя ОБСЕ в адрес Украины
Политика
Захарова рассказала о «полуробких замечаниях» представителя ОБСЕ в адрес Украины
Telegram  /  Мария Захарова

Москва, 17 июля. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала визит представителя ОБСЕ по свободе слова Терезы Рибейро на Украину.

По мнению дипломата, член международной организации сделала лишь «полуробкие замечания», касаемые ситуации со свободой слова в посещаемой стране. Официальный представитель МИД поделилась мнением в Telegram.

«И что же на выходе от визита? Серьезного разбора творящихся там безобразий мир так и не дождался», — возмутилась Захарова.

Также она прокомментировала заявления главы МИД Украины Дмитрия Кулебы. Захарова обратила внимание, как министр восторженно отзывался о неком передовом опыте в зачистке медиа от «дезинформации». Официальный представитель МИД России назвала театром абсурда происходящее.

Ранее председатель ОБСЕ и министр иностранных дел Швеции Энн Линде посетила юго-Восток Украины. Она пообщалась с местными жителями и выслушала их рассказы о жизни под обстрелами.

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украина обсе захарова
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