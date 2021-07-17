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Замерзающая в Африке Бузова спародировала обращение Покровского к Билану
Шоу-бизнес
Замерзающая в Африке Бузова спародировала обращение Покровского к Билану
instagram.com  /  @buzova86

Москва, 17 июля. Популярная ведущая и певица Ольга Бузова обратилась к коллеге Диме Билану. Артистка спародировала скандальное видео солиста группы «Ногу Свело!» Макса Покровского.

Последние недели экс-звезда телестройки «Дом-2» проводит в Африке, куда она уехала на съемки нового реалити-шоу. В перерывах между записями артистка снимает видеоконтент для своего Instagram-аккаунта. В одной из публикаций она пожаловалась на сильный холод и отсутствие воды, но решила сделать это оригинальным способом.

«Билан! Почему в Африке нет воды? Ладно горячей нет воды, но холодной?! Никакой нет воды! И это я еще нормально к тебе обращаюсь, и это я еще не устраиваю скандал. Где вода???» — истерично заявила телезвезда, копируя Макса Покровского.

Таким образом Бузова попыталась показать, что все еще в курсе актуальных событий, происходящих на родине. Однако довольно быстро перевела тему и стала вновь рассказывать о своем самочувствии и съемках таинственного проекта для ТНТ.

Конфликт между Биланом и Покровским произошел в начале месяца из-за сорванного выступления группы «Ногу свело!». Не разбираясь в причинах, Покровский записал видео и обвинил Билана, чей концерт проходил накануне на той же площадке. По заявлению рок-музыканта, поклонники исполнителя хита «Невозможное возможно» не соблюдали противоэпидемические меры, в связи с чем концерт «Ногу свело!» был отменен.

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африка бузова билан покровский
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