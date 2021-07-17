НМ ЛНР обвинила ВСУ в размещении бронетехники около жилых домов

Луганск, 17 июля. Вооруженные силы Украины разместили бронетехнику возле жилых домов около линии соприкосновения в Донбассе, сообщила пресс-служба Народной милиции Луганской Народной Республики.

Разведка ЛНР зафиксировала нахождение военной техники ВСУ в населенных пунктах Криничное и Роты, подконтрольные Киеву. Эти действия являются нарушением установленных ранее Минских соглашений. Бойцы ВСУ не прекращают устраивать провокации в Донбассе.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины во время обстрелов ЛНР и ДНР применяют тяжелое вооружение. Военным НМ ЛНР приходится подавлять огневые точки противника. Также издание «Царьград» сообщило о подрыве группы киевских диверсантов на минных полях. В результате инцидента погибли двое бойцов ВСУ.