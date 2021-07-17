В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,1

Токио, 17 июля. Как сообщает местное метеорологическое управление, угрозы цунами нет.

Сейсмологи заявили о землетрясении магнитудой 5,1 на западе Страны восходящего солнца. Как сообщили в национальном метеорологическом управлении Японии, эпицентр залегал на глубине 80 километров в префектуре Ямагути.

Информации о разрушении построек и пострадавших не поступало. Угроза цунами не объявлялась.

Ранее сейсмологи заявили о землетрясении магнитудой 5,9, оно было зафиксировано на севере Таджикистана. Очаг залегал на глубине десяти километров.