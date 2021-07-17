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В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,1

  /   Обновлено: 17 июля 2021 15:29
Происшествия
В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,1
38.mchs.gov.ru  /  ГУ МЧС по Иркутской области

Токио, 17 июля. Как сообщает местное метеорологическое управление, угрозы цунами нет.

Сейсмологи заявили о землетрясении магнитудой 5,1 на западе Страны восходящего солнца. Как сообщили в национальном метеорологическом управлении Японии, эпицентр залегал на глубине 80 километров в префектуре Ямагути.

Информации о разрушении построек и пострадавших не поступало. Угроза цунами не объявлялась.

Ранее сейсмологи заявили о землетрясении магнитудой 5,9, оно было зафиксировано на севере Таджикистана. Очаг залегал на глубине десяти километров.

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Все новости / Происшествия / В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,1
япония землетрясение цунами
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