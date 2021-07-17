«Москва слезам не верит» не копия: Вадим Манукян оценил успех фильма «Майор Гром»

Попытки создавать фильмы по принципу копирования будут проигрывать западным оригиналам и покажут, что наша киноиндустрия может работать на уровне ожиданий зарубежных зрителей. Таким мнением поделился в беседе с ФАН блогер, политолог, общественный деятель, эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Вадим Манукян.

Собеседник прокомментировал новость о том, что зарубежные зрители высоко оценили дебют российского кинокомикса «Майор Гром. Чумной доктор» на платформе Netflix. Отмечается, что в картине чувствуется влияние таких фильмов, как «Бэтмен», «Шерлок Холмс», «V значит Вендетта».

«Получается, что только в тот момент, когда мы копируем у Запада какие-то их определенные тенденции, у нас появляются шедевры, которые там принимают. Современный мир диктует свои правила. В начале 2000-х группа «Тату» была абсолютно в тренде западных веяний. Продюсер Шаповалов полностью попал и в музыкальном, и в эстетическом плане в модное направление», — сообщил эксперт.

Вадим Манукян также отметил, что российский кинематограф добивался мирового признания и не придерживаясь модных течений.

«Если мы вспомним, к примеру, российское кино, то фильм «Москва слезам не верит», получивший Оскар, был скроен совершенно по-другому. Недавно ушедший режиссер Владимир Меньшов сделал настоящий шедевр, который не был основан на каких-то западных лекалах. Это была история жизни наших людей. В своей время мы могли удивить Запад», — пояснил собеседник.

instagram.com / @vadim_manukyan

В завершение он предостерег киноделов от чрезмерного желания подражать зарубежным кинолентам.

«Сегодня мы пытаемся подстраиваться под Запад, копировать его, чтобы снискать успех. Временами это получается, как в случае с этим фильмом («Майор Гром. Чумной доктор». — Прим. ФАН), но любая копия будет проигрывать оригиналу или будет показывать, что мы можем работать только на том же уровне, где западный зритель видит сегодняшние тенденции», — подытожил блогер.

Ранее Вадим Манукян прокомментировал выход в прокат фильма «Черная вдова». По его словам, один из главных недостатков фильмов по киновселенной Marvel заключается в том, что все герои там полностью вымышлены.