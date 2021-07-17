Менеджер певицы МакSим призвала поклонников молиться

Москва, 17 июля. Менеджер певицы МакSим Маргарита Соколова выложила на своей странице в Instagram фотографию царской семьи с призывом молиться.

«Святые царственные Страстотерпцы, молите Бога о нас!» — подписала она фотографию.

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Женщина не в первый раз просит молиться за свою подопечную. На этот раз пост она связала с трагической датой — днем, когда была расстреляна семья последнего императора России Николая II.

Марина Максимова (МакSим) уже второй месяц без сознания. Врачи продолжают бороться за ее жизнь, она была введена в искусственную кому, и ее уже подключили к аппарату ИВЛ.

Работники московской клиники пока не дают никаких прогнозов по поводу состояния певицы и примерных сроков восстановления здоровья звезды.

МакSим был поставлен диагноз «двусторонняя пневмония». При этом все ПЦР-тесты на выявление коронавирусной инфекции показали отрицательный результат.

Поклонники Максимовой с разных уголков России продолжают следить за происходящим и очень переживают за кумира.

Многие из них раскритиковали организаторов концерта певицы в Казани, после которого она заболела. Негодование фанатов было вызвано также тем, что певица не должна была выступать на сцене с высокой температурой.

Ранее сообщалось, что ясновидящий Владислав Минин рассказал, что будет с певицей МакSим.