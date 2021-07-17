Акушер-гинеколог объяснил, можно ли прививаться от COVID-19 при менструации

Москва, 17 июля. Вакцина от коронавируса обеспечивает эффективную защиту от инфекции. Акушер-гинеколог Владимир Шапкайц рассказал, можно ли делать прививку женщинам во время менструации.

По словам специалиста, месячные не считаются противопоказанием к процедуре вакцинации. Шапкайц рекомендовал ознакомиться с инструкцией к вакцине, в которой указано, что можно и нельзя пациенту, желающему привиться.

Кроме того, медик отметил, что препараты, уменьшающие свертываемость крови, на самом деле могут отрицательно сказаться на женском здоровье во время менструации. Однако противопоказаний к прививке во время цикла гинеколог не наблюдал, передают «Невские новости».

В Москве тем временем количество людей, прошедших полный курс вакцинации, превысило 2 млн человек. При этом первый компонент препарата получили 3,8 млн столичных жителей.