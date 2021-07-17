Экс-депутат Рады раскрыл, кто аннулирует транзит российского газа через Украину

Украина смогла убедить канцлера Германии Ангелу Меркель в том, что «Северный поток — 2» якобы вредит Киеву. Такое мнение высказал глава «Нафтогаза» Юрий Витренко. По утверждению топ-менеджера компании, Меркель «много в чем изменила» свою точку зрения на «СП-2». Кроме того, как заявил Витренко, в Киеве канцлеру дали понять, что «легкие решения», в том числе продление транзитного контракта между Россией и Украиной на десять лет, все равно не устраивают киевские власти.

В Киеве, по словам Витренко, по-прежнему ожидают, что «Северный поток — 2» никогда не заработает. Глава «Нафтогаза» также выразил надежду на то, что договоренности по энергетической безопасности Украины будут реализованы до ухода Меркель с поста главы правительства Германии.

В это же время на пресс-конференции в Вашингтоне после переговоров с президентом США Джо Байденом Ангела Меркель сообщила прессе, что обсудила с американским лидером «Северный поток — 2» в контексте отношений с Россией и Украиной. Она подчеркнула, что позиции Германии и США по данному проекту различаются. Меркель добавила, что Украина должна остаться страной-транзитером российского газа, а «Северный поток — 2» является дополнительным проектом, не замещающим украинский транзит.

Global Look Press / Doug Mills / Consolidated News Photos

Бывший народный депутат Рады Владимир Олейник рассказал в интервью Федеральному агентству новостей, почему у Германии, США и Украины возникли разногласия по поводу газопровода «Северный поток — 2».

«Давайте разложим ситуацию по полочкам. Чего хотят США? Американцы хотят, чтобы Россия никаким образом не торговала с Европой газом. Не имеет значения — «Северные потоки», «Турецкий поток» или украинская ГТС. Они говорят ЕС: покупайте наш сжижений газ. Но он дорогой. Чего хочет Германия? ФРГ говорит: нам нужен недорогой и качественный газ, который поставляет Россия. Если он будет дороже — это противоречит нашим национальным интересам. Что говорит Украина? Киев хочет, чтобы Россия поставляла в Европу голубое топливо исключительно через украинскую территорию. Но и Россия, и Европа помнят 2008 год, когда президентом Украины был Виктор Ющенко, а премьер-министром — Юлия Тимошенко, при помощи американцев был создан искусственный газовый кризис. Я вам это подтверждаю как украинский политик. Тогда и было принято решение сделать несколько дополнительных транзитов. Наличие трех веток поставки газа в Европу — хорошо и разрушение монополии», — сказал собеседник ФАН.

naftogaz.com / НАК «Нафтогаз України»

По словам политика, США пытаются сохранить транзит через Украину, чтобы можно было шантажировать Россию.

«Получается, цели у трех сторон разные: Германия выступает за поставки дешевого и качественного газа, Украина — за большой транзит, а США — против всего. Почему Украина выступает против «Северного потока»? Да потому что американцы не могут перекрыть ни «СП-2», ни «Турецкий поток». А транзит через украинскую территорию — в любое время. США могут создать впечатление, перекрыв транзит газа через Украину, что якобы Россия не является стабильным поставщиком и партнером. А потом подсадят Европу на свой сжиженный газ», — указал он.

Кроме того, экс-депутат Рады указал, кто аннулирует транзит российского газа через Украину. По его словам, это будет Германия.

«Знаете, кто прикроет транзит российского газа через Украину? Это будет не Россия, а Германия. Замечу, что Россия по одной и той же цене продает газ Европе — по «Северным потокам», «Турецкому потоку» и через Украину. А вот цена за транзит — разная. Уверен, что до 2024 года Россия будет поставлять газ по украинской ГТС. Но ФРГ на первом этапе сократит количество поставок, потому что немцы умеют считать деньги. Когда полноценно запустят «Северный поток — 2», Германия откажется от транзита через Украину, поскольку это — экономически невыгодно. Это — бизнес. А Украина с США до сих пор пытаются оставить монополию. Киев — чтобы обхохотаться, Вашингтон — чтобы в любой момент перекрыть поставки газа в Европу из России», — резюмировал Владимир Олейник.

Ранее крымский политолог Владимир Джаралла оценил попытку Украины получить компенсацию от Евросоюза за «Турецкий поток».