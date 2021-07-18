В Канаде налаживается сборка украинских АН-74

Редакция Telegram-канала «Крылья войны» рассказывает о главных новостях из мира военной авиации за минувшие дни.

Великобритания

Великобритания выведет из эксплуатации большинство самолетов Hawk T.1

Минобороны Великобритании объявило о планах вывести из эксплуатации УТС Hawk T.1. Самолеты, находящиеся на вооружении британских ВВС и ВМС, будут сняты с вооружения до конца марта 2022 года.

Проект двухместного одномоторного учебно-тренировочного самолета HS.1182 был создан на заводе Hawker Siddeley в конце 1960-х годов. Контракт на поставку 175 машин был подписан в марте 1972 года.

A total of 70 jobs will be cut as part of plans to take the T1 Hawk out of service by March next year https://t.co/NOQW69DazR — Rhyl Journal (@rjournal) July 13, 2021

Первый «Хок» поднялся в воздух в августе 1974 года и был запущен в производство двумя годами позже. После консолидации британской аэрокосмической промышленности в 1977 году машина получила название British Aerospace (BAe) Hawk. Более десятка авиационных формирований со всего мира в настоящее время используют около 600 самолетов этого типа.

Решение не распространяется на самолеты пилотажной группы Red Arrows, они будут использоваться до 2030 года.

Бангладеш

Истребители для Бангладеш

ВВС Бангладеш проводят тендер MRCA по приобретению многофункциональных 16 истребителей (по схеме сперва 8, затем еще 8). Подведение итогов по нему ожидается в феврале 2022 года.

Bangladesh will announce the winner of the MRCA program during the Bangladesh Air Show 2022 to be held in early February. The main contenders are the Rafale and the Eurofighter Typhoon with a preference towards the latter as per our previous article ????https://t.co/3RXBPErnaG pic.twitter.com/d8tBDklH1j — Blog Before Flight (@bbfaviation) July 11, 2021

Если ранее предпочтительными рассматривались истребители российского производства Су-30МК, то теперь по политическим причинам в MRCA остались только Dassault Rafale и предлагаемый итальянской Leonardo истребитель Eurofighter.

По неофициальным сообщениям, ВВС Бангладеш склоняются в пользу последнего.

Болгария

Международные авиационные учения Thracian Star 21 в Болгарии

Восемь американских истребителей F-16 прибыли на базу «Граф Игнатиево» в Болгарии, чтобы принять участие в учениях Thracian Star, которые начались 12 июля 2021 года.

Американские и болгарские военные отработают быстрое развертывание в удаленных районах и действия для поддержания стабильности в регионе. Тренировочные полеты будут проходить над воздушным пространством Болгарии, Греции и Румынии.

Eight F-16 Fighting Falcons and over 150 personnel assigned to the 555th Fighter Squadron at Aviano Air Base, Italy, arrived at Graf Ignatievo Air Base, Bulgaria, to help kick off Exercise Thracian Star 21.



For more about the joint exercise: https://t.co/J9ogBHaYdu pic.twitter.com/eUPT3dIuJG — U.S. Air Force (@usairforce) July 14, 2021

Болгария же направит на учения штурмовики Су-25, вертолеты Ми-24, Cougar и Bell. Страна ограничила использование МиГ-29 из-за катастрофы 9 июня, в результате которой погиб пилот.

Местом постоянной дислокации истребителей F-16 является итальянская база «Авиано».

Индия

ВМС Индии получили десятый самолет БПА P-8I Neptune

Компания Boeing 13 июля объявила о поставке ВМС Индии 10-го самолета БПА P-8I Neptune в рамках подписанного в 2016 году контракта. Суда предназначены для сбора информации, наблюдения и разведки на море, а также противолодочной борьбы, поддержки операций по оказанию помощи пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций и выполнения гуманитарных миссий.

@BoeingDefense Indian Navy expands capabilities with delivery of 10th P-8I Neptune @SpokespersonMoD https://t.co/pfLoq4mPre — Defence Industry News (@dindustry_com) July 14, 2021

В апреле Госдепартамент США одобрил потенциальную поставку Индии в рамках программы «Иностранные военные продажи» еще 6 самолетов P-8I, а также связанного оборудования и услуг. Полная стоимость контракта может составить 2,42 млрд долларов.

По информации Boeing, в настоящее время она завершает строительство Центра поддержки обучения и обработки данных на базе «Раджали» и вспомогательного центра в Военно-морском институте авиационных технологий в рамках подписанного в 2019 году контракта на обучение и поддержку. Подготовка на территории Индии позволит экипажам ВМС страны повышать навыки выполнения полетов в более короткие сроки и сократить время обучения.

Пакистан

ВМС Пакистана приняли решение о закупке первых трех самолетов БПА Sea Sultan

Военно-морские силы Пакистана приняли решение относительно авиалайнеров Embraer Lineage 1000E. Первые три воздушных судна этого типа переоборудуют в самолеты базовой патрульной авиации (БПА), они заменят устаревшие P-3C «Орион».

Контракт на сумму 190 млн долларов с итальянской группой Leonardo включает приобретение двух самолетов в дополнение к одному Lineage 1000, уже находящемуся в Пакистане. Соглашение предполагает последующее проектирование и модификацию трех Lineage 1000 в самолеты БПА с установкой и интеграцией соответствующего пакета оборудования.

Italian defense firm Leonardo has been tasked by Pakistan to convert three Embraer Lineage 1000 business jets into the maritime patrol aircraft dubbed Sea Sultan. pic.twitter.com/BLsHm0pank — International Defence Analysis (@Defence_IDA) July 10, 2021

Переоборудованные машины будут приняты на вооружение в качестве морских патрульных самолетов под обозначением Sea Sultan.

По дополнительному контракту южноафриканская компания Paramount Group выполнит работы по техническому обслуживанию и ремонту самолетов Lineage 1000 перед переоборудованием.

Россия

ОАК представит принципиально новый военный самолет

Новый однодвигательный истребитель будет представлен на МАКС-2021. Отдельные элементы новой машины можно увидеть в проморолике на странице проекта. Также в нем скрыты аллюзии на ключевые особенности и уникальные свойства разработки. Сейчас в Сети появились первые фотографии самолета в чехле.

Приоткрываем завесу загадочных картинок в нашем аккаунте



Тайное станет явным 20 июля, в первый день Международного авиационно-космического салона МАКС-2021. Мы представим миру принципиально новый боевой самолет.



Подробнее: https://t.co/xETJflLzni pic.twitter.com/V9hGZlhmIa — Ростех (@RostecRussia) July 13, 2021

«Россия — одна из немногих стран мира, обладающая технологиями полного цикла для производства перспективных авиационных комплексов, а также признанный «законодатель мод» в создании боевых самолетов. Мы убеждены, что новый продукт, разработанный специалистами ОАК, вызовет неподдельный интерес не только в нашей стране, но и в других регионах мира, в том числе у наших конкурентов за рубежом», — рассказал представитель Ростеха.

Перевооружение Черноморского флота

Минобороны РФ приняло решение полностью перевооружить авиацию ЧФ на модернизированные вертолеты Ка-27М.

Новые машины пополнят парк 318-го отдельного смешанного авиационного полка, который базируется на аэродроме Кача в Севастополе.

Морскую авиацию Черноморского флота перевооружают на модернизированные вертолёты Ка-27Мhttps://t.co/swTrRQtOeE pic.twitter.com/ao8cttv1oq — Военное обозрение (@topwar_ru) July 16, 2021

Сейчас в состав этой воинской части входит эскадрилья на вертолетах Ка-27 базовой модификации.

Черноморский флот первым будет перевооружен на Ка-27М в полном составе.

Ростех поставил двигатели для завершения сертификации индийского УТС HJT-36

ОДК Ростеха поставила индийской корпорации HAL два двигателя АЛ-55И с увеличенным ресурсом. Они будут использоваться для завершающей стадии сертификационных испытаний индийского самолета HJT-36.

ОДК завершила работы по увеличению ресурсных показателей двух поставленных двигателей на 300 часов. В ходе работы над проектом ресурс конструкции АЛ-55И поэтапно наращивался. Двигатели наработали на стендах более 5000 часов, а также прошли более 4500 циклов эквивалентно-циклических испытаний. Установленный ресурс гарантирует надежную работу двигателя во время эксплуатации.

Russia’s United Engine Corporation (part of the @Rostec_Russia state tech corporation) delivered 2 AL-55I turbojet engines to India’s HAL Corporation (@HALHQBLR) for the final stage of certification tests of the Indian HJT-36 combat trainer plane.https://t.co/bRyaIHjydA — Defensehere (@defensehere_en) July 14, 2021

«После успешных приемо-сдаточных испытаний на испытательном стенде в присутствии представителя заказчика двигатели отгружены корпорации HAL. Создание учебно-тренировочного самолета HJT-36 находится на завершающей стадии летных сертификационных испытаний, которые должны подтвердить соответствие самолета HJT-36 требованиям индийских военно-воздушных сил. Силовые установки с повышенным ресурсом будут использоваться для завершения данного этапа. В планах также работы по увеличению ресурсных показателей для 16 двигателей АЛ-55И, поставленных ранее корпорации HAL. Кроме того, уже проведена значительная работа по организации лицензионного производства двигателей АЛ-55И на предприятиях корпорации HAL», — сказал заместитель генерального директора, генеральный конструктор ОДК Юрий Шмотин.

АЛ-55И — двухконтурный турбореактивный двигатель. Он разработан по заказу индийской корпорации HAL для учебно-тренировочных самолетов HJT-36.

МиГ осиротел

На 63-м году жизни умер главный конструктор новейших модификаций истребителя-перехватчика МиГ-31 Валерий Васильков. Информацию о смерти инженера подтвердили в российской самолетостроительной корпорации «МиГ».

«К сожалению, это правда, — говорится в сообщении. — Валерий Олегович ушел из жизни».

Главный конструктор перехватчика МиГ-31 Валерий Васильков ушел из жизни в возрасте 62 лет.



МиГ-31 — советский и российский двухместный сверхзвуковой истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия, который был разработан в ОКБ-155 в 1970-х годах на базе МиГ-25. pic.twitter.com/US5T6IeUBZ — Известия (@izvestia_ru) July 14, 2021

В 1999 году Валерий Васильков пришел в ОКБ им. Микояна в дирекцию программы ЛМФС на должность заместителя директора. С 2008 года работал в дирекции программы МиГ-31 в должности главного конструктора. В 2015 году назначен на должность главного конструктора самолета МиГ-31 и его модификаций.

Васильков посвятил работе в ОКБ им. Микояна 22 года жизни.

Шойгу нанес визит на предприятие «Роствертол»

Министр обороны РФ посетил предприятие «Роствертол» холдинга «Вертолеты России», где выпускаются боевые вертолеты, в частности новейший Ми-28НМ.

Сергей Шойгу на встрече с коллективом завода заявил, что министерство обороны будет заказывать по 15 вертолетов в год.

«…Планы у нас большие, и мы будем заказывать вертолеты темпом 15 машин в год…», — сказал Шойгу.

Шойгу проверил исполнение Гособоронзаказа на предприятии «Роствертол»:https://t.co/y6jV6LQNI3



© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» pic.twitter.com/txqGJzBARs — zvezdanews (@zvezdanews) July 14, 2021

Всего же контракт на модернизированных «Ночных охотников» составляет 98 единиц.

Министр отметил, что в недалеком прошлом была небольшая приостановка заказов в связи с тем, что осуществлялась корректировка государственной программы вооружений.

Шойгу отметил, что военное ведомство нуждается не только в новых вертолетах, но и в качественном ремонте и модернизации машин, находящихся в эксплуатации.

Румыния

«Падение Черного ястреба» в Бухаресте

Вертолет американской армии UH-60 Black Hawk из-за технических неполадок был вынужден совершить аварийную посадку на севере Бухареста прямо на площади Шарля де Голля.

В результате инцидента никто из людей не пострадал. Повреждения получил автомобиль, на который упал один из двух поваленных вертолетом столбов.

A US Air Force Sikorsky UH-60 Black Hawk helicopter made an emergency landing Thursday morning at Charles de Gaulle Square in Bucharest. The helicopter took part in a rehearsal for Aviation Day (July 20). pic.twitter.com/aD2l6Awp2K — The RAGEX (@theragex) July 15, 2021

UH-60 принимал участие в репетиции Дня авиации в Румынии, который должен состояться 20 июля.

Начальник штаба ВВС Румынии отменил мероприятия в День авиации после инцидента, связанного с вынужденной посадкой американского вертолета Black Hawk.

США

Слоновья прогулка США

Авиационная техника Корпуса морской пехоты (КМП) США из состава 3-го авиакрыла КМП и личный состав приняли 14 июля участие в динамической демонстрации боевой мощи на авиабазе морской пехоты США Мирамар в Калифорнии.

What’s happening at @MCASMiramarCA? Starting tomorrow some of our @3rdmaw tenant rotary wing units will be conducting a readiness exercise! Neighbors can expect increased air traffic in and out of the station throughout 14 July. pic.twitter.com/EcEbQeu64f — MCAS Miramar (@MCASMiramarCA) July 13, 2021

В упражнении, также известном как «Слоновья Прогулка», участвовало более 40 летательных аппаратов (тяжелых вертолетов Sikorsky CH-53 и конвертопланов Bell MV-22 Osprey).

Турция

Секретная программа разработки сверхзвуковой ракеты

Турецкая компания Roketsan осуществляет секретную программу разработки авиационной сверхзвуковой противорадиолокационной ракеты Akbaba («Стервятник»).

Turkish firm Roketsan has developed an anti-radar missile called "Akbaba" ("Vulture") to potentially replace the Raytheon-made AGM-88 HARM (high-speed anti-radar missile) for the indigenous TF-X fighter and other possible applications. pic.twitter.com/IjjFoot5Cv — International Defence Analysis (@Defence_IDA) July 10, 2021

Характеристики ракеты не раскрываются. Akbaba предназначена для вооружения истребителей F-16C/D и перспективного турецкого TAI TF-X. Она должна заменить в ВВС Турции американские противорадиолокационные ракеты Raytheon AGM-88 HARM.

Турецкий БПЛА Akinci установил рекорд

БПЛА Akinci смог достичь высоты в 11,6 км, провести в воздухе 25 часов 46 минут и пролететь 7507 км. Компания-производитель Baykar отмечает, что набранная высота является рекордной для БПЛА турецкой разработки.

• Turkey's @Baykar_Savunma-made Bayraktar Akıncı Combat Aerial Vehicle on Saturday flied up to an altitude of 30,000 feet, staying in the air for 13 hours and 24 minutes with a total payload of 1,360 kilograms (2,998 pounds).

• Full topic: https://t.co/zPCXyT8VkE pic.twitter.com/KuXzyJcJNS — Defensehere (@defensehere_en) July 11, 2021

Первый полет БПЛА Akinci состоялся 6 декабря 2019 года. Сейчас продолжается процесс серийного производства. Первые поставки дрона запланированы на 2021 год.

Украина

Производство Ан-74 переезжает в Канаду

Украинская авиастроительная компания «Антонов» открыла филиал в Канаде и намерена перенести туда сборку и модернизацию легкого транспортного многоцелевого самолета Ан-74. Об этом сообщило издание Le Devoir со ссылкой на источники в правительстве Квебека.

«В марте нынешнего года государственная украинская компания «Антонов» без излишней огласки в СМИ, зарегистрировала филиал своего предприятия в Квебеке, чтобы заручиться политической и финансовой поддержкой канадского правительства», — говорится в сообщении.

Antonov Looking at Opportunities to have an Assembly Line for its An-74 Cargo Aircraft in Canadahttps://t.co/XHKj0Fxfkd pic.twitter.com/nxVr4d5qba — DEFENSE EXPRESS (@DEFENSEEXPRESS) July 15, 2021

Штаб-квартира Antonov Aircraft Canada находится в центре Монреаля. Также сообщается, что цель, которую ставит «Антонов» — производить проектирование и сборку грузового самолета на территории канадской провинции.

На текущий момент уже подписано межправительственное соглашение, которое позволит начать реализацию проекта модернизации Ан-74 в Квебеке.

В самолете собираются использоваться двигатели производства американской компании Pratt & Whitney и технологии канадской компании CMC Electronics.

Самолет Ан-74 создан на базе военно-транспортного самолета Ан-72 для применения в условиях крайнего севера. Ан-74 позволяет перевозить груз до 7,5 тонны, в том числе до 10 пассажиров (до 52 в зависимости от модификации), на высоте до 10 100 метров с крейсерской скоростью 550-700 км/ч.

Япония

Япония присоединится к Пентагону в производстве F-35

Пентагон заключил с компанией Lockheed Martin соглашение о присоединении Японии к программе производства истребителей пятого поколения F-35.

Срок действия соглашения ограничен мартом 2025 года, а все расходы покроет правительство Японии.

Pentagon announced the country that replaced Turkey in the F-35 program.



The U.S. has removed Turkey from the F-35 joint strike fighter program, instead Japan has formally joined the F-35 program as a full partner. pic.twitter.com/fqQuPc21uN — Haber Strateji News (@HStratejiNews) July 15, 2021

Ранее Токио начал переговоры с США по закупке самолетов пятого поколения F-35A и F-35B объемом в 23 млрд долларов.

После приостановки в июле 2019 года участия Турции в программе F-35 участвовали 8 стран.

Подписывайтесь на Telegram-канал «Крылья войны», чтобы быть в курсе новостей из мира военной авиации.