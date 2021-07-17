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В США придумали новый способ «охотиться» за российскими подлодками
Армия
В США придумали новый способ «охотиться» за российскими подлодками
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 17 июля. Военно-морские силы США придумали новый способ потренироваться в «охоте» за российскими подлодками, отметили обозреватели американского издания Popular Mechanics.

Американские подводники из специального подразделения различными способами пытаются получить данные о стратегии ведения боя своих потенциальных оппонентов, а именно РФ и КНР, отметил автор материала Кайл Мизоками. «ПолитРоссия» поделилась переводом статьи.

«Эти сведения они используют во время маневров против подводных лодок ВМС США, то есть фактически воспроизводят условия реального боя», — отметил обозреватель Popular Mechanics.

По мнению Мизоками, американцы «переваривают» тактику потенциального противника во время вживания в его образ. Командование субмарин ВМС США взаимодействует с участниками таких тренировок, чтобы помочь морякам прогнозировать поведение оппонента.

Американцы даже берут в аренду дизель-электрические подлодки у иностранных флотов, чтобы использовать их в качестве субмарин противника.

Ранее американский адмирал Марк Монгомери разоблачил недостатки системы подготовки специалистов ВМС США. При этом, по мнению экс-замсоветника главы США по нацбезопасности Кэтлин Макфарланд, американские моряки и вовсе разучились управлять кораблями, передает «Царьград».

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