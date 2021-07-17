Донбасс, 17 июля. Украинские силовики обстреливают населенные пункты из артиллерии. Передовые части ВСУ несут боевые и небоевые потери. Армия Киева ставит под угрозу жизни сотрудников ОБСЕ. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

Украинские войска продолжают вести целенаправленные обстрелы населенных пунктов Донбасса. В минувшие сутки солдаты Киева применяли тяжелые 120-мм минометы, гранатометы и стрелковое оружие. Данные о пострадавших и разрушениях отсутствуют. При этом, как сообщили корреспонденту Федерального агентства новостей в пресс-службе Генеральной прокуратуры ДНР, за неделю следователи возбудили четыре уголовных дела в отношении командиров бригад Вооруженных сил Украины по фактам разрушения гражданской инфраструктуры в результате обстрелов.

Дела расследуются в отношении комбригов 28-й отдельной механизированной, 58-й и 59-й отдельных мотопехотных бригад ВСУ. Украинские силовики за неделю повредили не менее двух десятков жилых домов и квартир, транспорт мирных жителей и объект коммунальной инфраструктуры. Все деяния «защитников» Украины квалифицированы как «совершение террористического акта».

Армия Киева считает боевые потери

Важно отметить, что пока прокуроры ведут свою борьбу против агрессии Киева, документируя каждый факт и собирая доказательства для будущих военных трибуналов, защитники республик из Народной милиции отвечают «освободителям» с оружием в руках. По данным армейского корпуса Луганской Народной Республики, за неделю украинские силовики 21 раз обстреливали территорию ЛНР.

При этом после неоднократно проигнорированных киевлянами попыток со стороны ЛНР установить режим тишины защитники республики вынуждены были открывать огонь на подавление. Результатом таких действий стали потери живой силы ВСУ в количестве семи военнослужащих. Из них один силовик погиб, пятеро ранены и один травмирован. Важно отметить, что согласно заявлениям представителей оборонных ведомств республик, армейские корпуса защитников Донбасса ведут ответный огонь из не запрещенных Минскими соглашениями вооружений.

Защитники ДНР также отвечали на агрессию киевских силовиков и открывали огонь по позициям противника. В минувшие сутки в результате таких действий тяжелые ранения получил один боец ВСУ. Ранее штаб Операции объединенных сил (ВСУ) неоднократно выступал с заявлениями о ранениях и гибели бойцов украинской армии, но ни разу не сообщал о том, что к этим результатам привели именно обстрелы со стороны «сильнейшей армии континента».

Небоевые потери ВСУ

Количество небоевых потерь в украинской армии превышает количество боевых даже в период обострения обстановки на линии соприкосновения, свидетельствуют данные армейских корпусов ДНР и ЛНР. За минувшую неделю передовые части ВСУ потеряли по меньшей мере 20 военнослужащих при обстоятельствах, не связанных с выполнением последними боевых задач. Из приведенного количества пятеро — безвозвратные потери.

Как и ранее, основными причинами остаются подрывы военнослужащих на собственных минах. Напомним случай в районе Новозвановки Луганской области, где на своих боеприпасах подорвалась снайперская группа ВСУ из трех человек, все погибли. Нередки случаи травмирования бойцов при погрузочно-разгрузочных мероприятиях. Также напомним, что в небоевые потери вошел случай получения перелома и ушибов украинским десантником, которого избили местные жители Станицы Луганской.

Армия Киева ставит под угрозу жизни сотрудников ОБСЕ

Помимо хаотичного минирования местности у позиций, в полях и посадках, киевские силовики приняли на вооружение новую тактику борьбы с вездесущими патрулями ОБСЕ — минирование дорог общего пользования, которые используются как гражданским населением, так и представителями международной мониторинговой миссии. Об этом сообщают в управлении Народной милиции ЛНР.

Ранее подразделения ВСУ просто препятствовали работе наблюдателей — не пускали их через блокпосты, отслеживали маршруты следования и глушили беспилотники Миссии системами радиоэлектронной борьбы. Сейчас киевские силовики откровенно ставят в опасность жизни сотрудников ОБСЕ, осуществляющих мониторинг согласно мандату организации. Такие действия ВСУ также ставят под угрозу жизнь и здоровье мирных жителей, проживающих у линии соприкосновения, но «освободители» Украины, видимо, не нацелены на сохранение населения восточных территорий.