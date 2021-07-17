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Ялта расцвела после потопа: в курортной столице Крыма высадили тысячи цветов
Общество
Ялта расцвела после потопа: в курортной столице Крыма высадили тысячи цветов
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Сергеев

После наводнения в Ялте из-за мощных ливней уже прошел почти месяц. За это время курортная столица Крыма практически полностью успела оправиться от последствий разрушительного потопа, поэтому сегодня город живет и работает в штатном режиме.

Как сообщила мэр города Янина Павленко, во время ливня грязевой сель повредил более 30 клумб по всей Ялте, но больше всего пострадали однолетние растения в центре города, которые были высажены за несколько недель до наводнения на Пушкинской аллее, набережной, а также улицах Киевская и Московская.

Ялта расцвела после потопа: в курортной столице Крыма высадили тысячи цветов
Федеральное агентство новостей  / Владимир Сергеев

При этом уже спустя неделю после ухода непогоды сотрудники «Зеленстроя» начали возвращать былую красоту городу, а помогали им коллегии из других городов — Симферополя, Краснодара. Вместе они высадили уже тысячи различных цветов. Вместе с тем Павленко сообщила, что дополнительная высадка цветов запланирована ко Дню города, который отметят в середине августа, а масштабная — в начале осени, передает корреспондент ФАН.

«Цветы — это одна из наших маленьких радостей жизни, спасибо всем, кто причастен к этому чуду. Ялта действительно пережила ужасное время, но сейчас все прекрасно, только теперь из-за жаркой погоды опять хочется дождика, но небольшого», — рассказала Анастасия, местная жительница.

При этом яркие цветы стали новой фотозоной для жителей и гостей Ялты. Практически каждый останавливается возле них, чтобы сделать несколько фотографий на память.

Ялта расцвела после потопа: в курортной столице Крыма высадили тысячи цветов
Федеральное агентство новостей  / Владимир Сергеев

Напомним, ранее ФАН сообщал, что в Ялте попытались отравить поющего пса Мухтара, ставшего живым символом города. В свою очередь, мэр Ялты отправила заявление на отравителей поющего Мухтара и собаки Бель в полицию.

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