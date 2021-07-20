Пожилая мать и сын погибли при сжигании травы под Тамбовом

Тамбов, 20 июля. Страшной трагедией закончилась уборка двумя жителями Тамбовской области придомового участка в селе Новое Гаритово. Во время сжигания сухой травы пожилая женщина и ее сын погибли, задохнувшись от едкого дыма.

Несчастный случай произошел в полдень минувшего понедельника. В тот день 62-летний мужчина помогал 90-летней матери с очисткой участка от растительности. По завершении работ кучу сухой травы было решено поджечь. Во время горения родственники не удалились от костра на безопасное расстояние, вследствие чего потеряли сознание, надышавшись продуктами горения. Прибывшие на место происшествия медики лишь констатировали смерть мужчины и женщины.

tambov.sledcom.ru / Пресс-служба Су СК РФ по Тамбовской области

Обстоятельства инцидента выясняют следователи регионального СК. Начата процессуальная проверка, в ходе которой будет проведена судебно-медицинская экспертиза. По предварительным данным, причиной трагедии стало отравление дымом.

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