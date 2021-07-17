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ВМФ Канады получил на вооружение второй ледокол HMCS Margaret Brooke
Армия
ВМФ Канады получил на вооружение второй ледокол HMCS Margaret Brooke
Global Look Press  /  Andrew Vaughan/Keystone Press Agency

Оттава, 17 июля. Королевский военно-морской флот Канады получил на вооружение второй патрульный ледокол HMCS Margaret Brooke класса Harry DeWolf. Об этом сообщает пресс-служба морского ведомства.

Торжественная церемония принятия на вооружение прошла на верфи Halifax Shipyards. Официально в эксплуатацию ледокол введут после серии испытаний. Военное ведомство страны планирует, что это произойдет в октябре 2022 года. Всего канадский флот должен пополниться шестью ледоколами этого проекта.

Главным предназначением Margaret Brooke станет разведка, защита, а также контроль ситуации в экономически важной зоне Канады. Ледокол имеет дизель-электрические силовые установки и способен развивать скорость до 17 узлов. Судно может преодолевать лед толщиной в один метр. Экипаж корабля составляет 65 человек. Кроме этого, ледокол вооружен автоматической пушкой BAE MK38 и двумя пулеметами M2 Browning. На палубе предусмотрены места для вертолета CH-148 и двух катеров.

Ранее военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец рассказал, что наличие на вооружении у России самого мощного в мире атомного ледокола «Арктика» позволит стране укрепить свое присутствие на Северном морском пути. Универсальность корабля состоит в том, что его можно использовать не только для прохождения в устьях полярных рек, но и в самом Северном Ледовитом океане, пишет «Царьград».

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Все новости / Армия / ВМФ Канады получил на вооружение второй ледокол HMCS Margaret Brooke
канада ледокол Margaret Brooke
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