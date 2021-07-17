Боярский усомнился в тренерском таланте Бердыева

Санкт-Петербург, 17 июля. Известный болельщик «Зенита», актер театра и кино Михаил Боярский, выступил против назначения Курбана Бердыева наставником сборной России по футболу.

Народный артист РСФСР Михаил Боярский считает, что Курбан Бердыев «не подходит» сборной России. Так певец отреагировал на информацию о возможном назначении экс-тренера казанского «Рубина» наставником национальной команды, сообщает «Спорт-Экспресс».

«Конечно, я не специалист, но я не поклонник Бердыева. Так просто получилось. Я и «Рубин» никогда не любил. Пускай и дальше занимается клубами. Я не думаю, что он способен возглавить сборную страны», — подчеркнул Боярский.

Актер театра и кино отметил, что сборная России вряд ли сможет выйти в финальную часть ЧМ-2022 в Катаре. По мнению Боярского, сейчас у команды «нет опыта и потенциала».

Утром 17 июля Курбан Бердыев прилетел в Москву. По информации ряда Telegram-каналов, сегодня он проведет переговоры с представителями РФС. Под руководством Бердыева «Рубин» дважды выигрывал чемпионат и Суперкубок России. В 2019 году он приостановил тренерскую карьеру.

Ранее чемпион мира 2018 года в составе сборной Франции Оливье Жиру перешел в итальянский «Милан». Об этом сообщила пресс-служба клуба из одноименного города.