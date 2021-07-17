Пособие в 10 тысяч рублей на детей от шести лет одобрили в Правительстве РФ

Москва, 17 июля. Идею единовременной выплаты россиянам с детьми старше шести лет 10 тысяч рублей одобрили в Правительстве России.

Вопрос о направлении из резервного фонда правительства Минфину РФ средств для обеспечения межбюджетного трансферта Пенсионному фонду России для начисления пособия обсуждался в кабмине. Материальная поддержка будет предоставлена родителям детей в возрасте от 6 до 18 лет, если возраста шести лет ребенок достиг не позднее 1 сентября 2021 года.

Также пособие в 10 тысяч рублей будет начислено россиянам с инвалидностью в возрасте от 18 до 23 лет, которые обучаются по основным общеобразовательным программам. Средства могут быть выплачены одному из их родителей.

«Принять проект распоряжения Правительства Российской Федерации по данному вопросу», — сообщается на сайте правительства.

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