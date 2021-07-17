Россиянам назвали самые энергозатратные бытовые приборы

Москва, 17 июля. Больше всего электроэнергии в домах и квартирах россиян потребляют холодильники, кондиционеры и обогреватели.

Снизить потребление электроэнергии можно при рациональном использовании бытовой техники. Об этом рассказал заместитель руководителя направления «Климат и зеленая энергетика» Центра стратегических разработок Олег Колобов в беседе с РИА Новости.

Например, нужно подбирать посуду под размер конфорок, устанавливать холодильник вдали от источников тепла и правильно выбирать программы стирки белья.

Также много электроэнергии потребляют утюги, телевизоры и стиральные машины, добавил Колобов. По его словам, такую технику лучше всего покупать с высоким классом энергоэффективности.

Россиянам ранее рассказали, как охладить квартиру в жару без кондиционера и вентилятора. Один из простых, но действенных способов — повесить плотные шторы на окна.