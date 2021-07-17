Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 июля 16:02
16:02
Происшествия
Сбившую троих детей 18-летнюю москвичку отправили под домашний арест
16:01
Весь мир
Великий тур правосудия: Жители ЦАР отмечают день Международного уголовного суда
16:01
Экономика
Страны ОПЕК+ намерены провести министерскую встречу 18 июля
16:00
Весь мир
Эксперт оценил попытку Украины получить компенсацию от Евросоюза за «Турецкий поток»
15:59
Спорт
Форвард «Барселоны» Брейтуэйт может продолжить карьеру в РПЛ
15:59
Политика
Глава МИД Литвы заявил об угрозе «радиоактивной контрабанды» со стороны Лукашенко
15:58
Весь мир
Ливийская национальная армия подтвердила поддержку предстоящих выборов
15:58
Происшествия
Обвиняемого в убийстве самарского адвоката Пузиковой нашли мертвым
15:55
Новороссия
Донбасс сегодня: Киев бьет из тяжелых минометов, республики наносят ответные удары
15:54
Политика
В Киеве призвали наказывать школы за неумение детей говорить на украинском языке
Все новости

Россиянам назвали самые энергозатратные бытовые приборы

  /   Обновлено: 17 июля 2021 14:52
Общество
Россиянам назвали самые энергозатратные бытовые приборы
pixabay.com  /  Peter Weideman

Москва, 17 июля. Больше всего электроэнергии в домах и квартирах россиян потребляют холодильники, кондиционеры и обогреватели.

Снизить потребление электроэнергии можно при рациональном использовании бытовой техники. Об этом рассказал заместитель руководителя направления «Климат и зеленая энергетика» Центра стратегических разработок Олег Колобов в беседе с РИА Новости.

Например, нужно подбирать посуду под размер конфорок, устанавливать холодильник вдали от источников тепла и правильно выбирать программы стирки белья.

Также много электроэнергии потребляют утюги, телевизоры и стиральные машины, добавил Колобов. По его словам, такую технику лучше всего покупать с высоким классом энергоэффективности.

Россиянам ранее рассказали, как охладить квартиру в жару без кондиционера и вентилятора. Один из простых, но действенных способов — повесить плотные шторы на окна.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Россиянам назвали самые энергозатратные бытовые приборы
электричество электроэнергия бытовые приборы
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru