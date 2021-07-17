Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 июля 16:02
16:00
Весь мир
Эксперт оценил попытку Украины получить компенсацию от Евросоюза за «Турецкий поток»
15:59
Спорт
Форвард «Барселоны» Брейтуэйт может продолжить карьеру в РПЛ
15:59
Политика
Глава МИД Литвы заявил об угрозе «радиоактивной контрабанды» со стороны Лукашенко
15:58
Весь мир
Ливийская национальная армия подтвердила поддержку предстоящих выборов
15:58
Происшествия
Обвиняемого в убийстве самарского адвоката Пузиковой нашли мертвым
15:55
Новороссия
Донбасс сегодня: Киев бьет из тяжелых минометов, республики наносят ответные удары
15:54
Политика
В Киеве призвали наказывать школы за неумение детей говорить на украинском языке
15:50
Происшествия
Четыре спасателя погибли при тушении лесных пожаров в Каталонии
15:43
Общество
Врач Крючков допустил возможность вакцинации при наличии антител к COVID-19
15:43
Весь мир
Осужденный за критику властей ОАЭ правозащитник рассказал о пытках в тюрьме
Все новости

Глава офиса Зеленского может быть причастен к отставке Авакова

  /   Обновлено: 17 июля 2021 14:52
Политика
Глава офиса Зеленского может быть причастен к отставке Авакова
facebook.com  /  Арсен Аваков

Киев, 17 июля. Стало известно имя возможного виновника отставки главы МВД Украины Арсена Авакова, его назвал политолог Владимир Фесенко.

Как считает эксперт, решение подтолкнуть Авакова к отставке готовилось два месяца. Президент Украины Владимир Зеленский спешил принять важную кадровую перестановку, но не он стал инициатором отставки Авакова, говорит Фесенко.

«Движущей силой отставки был Андрей Ермак», — цитирует политолога «ПолитНавигатор».

Ермак является главой Офиса президента Украины. Именно под его давлением глава МВД покинул пост, хотя занимал его с момента госпереворота 2014 года, уверен эксперт. В результате Ермак убедил Зеленского взять МВД под свой контроль. Фесенко уверен, что в президенты Украины Аваков выдвигаться не станет, так как у него невысокий рейтинг.

Ранее Украине предрекли большие перемены после смены главы МВД, пишет ФАН. Также были названы вероятные причины отставки.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Глава офиса Зеленского может быть причастен к отставке Авакова
украина зеленский аваков андрей ермак
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru