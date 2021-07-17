Глава офиса Зеленского может быть причастен к отставке Авакова

Киев, 17 июля. Стало известно имя возможного виновника отставки главы МВД Украины Арсена Авакова, его назвал политолог Владимир Фесенко.

Как считает эксперт, решение подтолкнуть Авакова к отставке готовилось два месяца. Президент Украины Владимир Зеленский спешил принять важную кадровую перестановку, но не он стал инициатором отставки Авакова, говорит Фесенко.

«Движущей силой отставки был Андрей Ермак», — цитирует политолога «ПолитНавигатор».

Ермак является главой Офиса президента Украины. Именно под его давлением глава МВД покинул пост, хотя занимал его с момента госпереворота 2014 года, уверен эксперт. В результате Ермак убедил Зеленского взять МВД под свой контроль. Фесенко уверен, что в президенты Украины Аваков выдвигаться не станет, так как у него невысокий рейтинг.

Ранее Украине предрекли большие перемены после смены главы МВД, пишет ФАН. Также были названы вероятные причины отставки.