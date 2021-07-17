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Более 60 международных СМИ освещали инаугурацию Башара Асада
Весь мир
Более 60 международных СМИ освещали инаугурацию Башара Асада
Федеральное агентство новостей  /  Сергей Среда, Алексей Буров

Дамаск, 17 июля. Инаугурация президента Сирии Башара Асада освещалась 65 информационными агентствами со всего мира. В их число вошли крупнейшие телеканалы, такие как AP, Reuters, AFP.

Министерство информации Сирии в комментарии для Федерального агентства новостей уточнило, что присутствовавшие иранские, ливанские, немецкие, иракские СМИ имеют свое представительство в арабской республике на постоянной основе.

Церемония состоялась во дворце Каср аш-Шааб на горе Касьюн. На четвертый президентский срок Башар Асад был избран по результатам всеобщих выборов, состоявшихся в Сирии 26 мая. За действующего президента отдали свои голоса 95,1% избирателей, то есть свыше 13 миллионов человек из числа тех, кто явился на избирательные участки.

Остальные голоса разделили между собой оппозиционный юрист Махмуд Ахмад Мерии и бывший министр по делам парламента Абдалла Саллюм Абдалла.

Специальные корреспонденты ФАН рассказали об обстановке, царившей в Дамаске в день инаугурации Асада. По их словам, торжественная церемония транслировалась на улицах сирийской столицы при помощи больших телеэкранов. В преддверии присяги в городе были введены дополнительные меры безопасности — установлены мобильные посты военных, стражи порядка тщательно досматривали автомобили, въезжавшие в центр. 

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сирия башар асад инаугурация
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