Более 60 международных СМИ освещали инаугурацию Башара Асада

Дамаск, 17 июля. Инаугурация президента Сирии Башара Асада освещалась 65 информационными агентствами со всего мира. В их число вошли крупнейшие телеканалы, такие как AP, Reuters, AFP.

“Once more I do call on all those who were misled to return back to the bosom of the homeland as the bets –against the homeland- were foiled and the homeland still existing.”

FROM PRESIDENT BASHAR AL-ASSAD ASSAD’S 2021 INAUGURATION SPEECH pic.twitter.com/MLbHBXWbsj — Mohamad Abdo Al-Ibrahim (@Golan67) July 17, 2021

Министерство информации Сирии в комментарии для Федерального агентства новостей уточнило, что присутствовавшие иранские, ливанские, немецкие, иракские СМИ имеют свое представительство в арабской республике на постоянной основе.

Церемония состоялась во дворце Каср аш-Шааб на горе Касьюн. На четвертый президентский срок Башар Асад был избран по результатам всеобщих выборов, состоявшихся в Сирии 26 мая. За действующего президента отдали свои голоса 95,1% избирателей, то есть свыше 13 миллионов человек из числа тех, кто явился на избирательные участки.

Bashar al Assad holds inauguration ceremony for himself and swore himself in as #Syria’s President for a 4th term, since July 2000. He won 95.1% of the vote in the recent elections. pic.twitter.com/qivmKso5hv — Aerospace/OSINT Board PSF (@AOBPAK) July 17, 2021

Остальные голоса разделили между собой оппозиционный юрист Махмуд Ахмад Мерии и бывший министр по делам парламента Абдалла Саллюм Абдалла.

Специальные корреспонденты ФАН рассказали об обстановке, царившей в Дамаске в день инаугурации Асада. По их словам, торжественная церемония транслировалась на улицах сирийской столицы при помощи больших телеэкранов. В преддверии присяги в городе были введены дополнительные меры безопасности — установлены мобильные посты военных, стражи порядка тщательно досматривали автомобили, въезжавшие в центр.