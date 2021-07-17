ФАН публикует фотографии с места аварии с тремя погибшими под Рязанью

Рязань, 17 июля. Три человека погибли, один получил травмы в ДТП, которое случилось утром в Рязанской области. В распоряжении ФАН оказались фото с места происшествия.
На опубликованных кадрах видно, что после столкновения легковушка превратилась в груду металла. У КамАЗа также наблюдаются повреждения.
Автокатастрофа произошла на 323-м километре автомобильной трассы М6 "Каспий" в Александро-Невском районе. Там столкнулись грузовик и две легковые машины — Hyundai Solaris и Skoda Rapid. Водитель и два пассажира последней иномарки погибли на месте. Все они жители города Королева. Источник ФАН предоставил список жертв:
- Алексей П., 1971 года рождения.
- Любовь П., 1972 года рождения.
- Владимир З., 1946 года рождения.
Водителю Hyundai оказали экстренную медпомощь на месте аварии. Водитель КамАЗа не пострадал. По предварительной информации, водитель Skoda выехал на встречную полосу, где столкнулся с большегрузом.