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ФАН публикует фотографии с места аварии с тремя погибшими под Рязанью

  /   Обновлено: 17 июля 2021 15:11
Происшествия
ФАН публикует фотографии с места аварии с тремя погибшими под Рязанью
Федеральное агентство новостей

Рязань, 17 июля. Три человека погибли, один получил травмы в ДТП, которое случилось утром в Рязанской области. В распоряжении ФАН оказались фото с места происшествия.

На опубликованных кадрах видно, что после столкновения легковушка превратилась в груду металла. У КамАЗа также наблюдаются повреждения.

ФАН публикует фотографии с места аварии с тремя погибшими под Рязанью
Федеральное агентство новостей  / 

Автокатастрофа произошла на 323-м километре автомобильной трассы М6 "Каспий" в Александро-Невском районе. Там столкнулись грузовик и две легковые машины — Hyundai Solaris и Skoda Rapid. Водитель и два пассажира последней иномарки погибли на месте. Все они жители города Королева. Источник ФАН предоставил список жертв:

  • Алексей П., 1971 года рождения.
  • Любовь П., 1972 года рождения.
  • Владимир З., 1946 года рождения.

Водителю Hyundai оказали экстренную медпомощь на месте аварии. Водитель КамАЗа не пострадал. По предварительной информации, водитель Skoda выехал на встречную полосу, где столкнулся с большегрузом.

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