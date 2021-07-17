ФАН публикует фотографии с места аварии с тремя погибшими под Рязанью

Рязань, 17 июля. Три человека погибли, один получил травмы в ДТП, которое случилось утром в Рязанской области. В распоряжении ФАН оказались фото с места происшествия.

На опубликованных кадрах видно, что после столкновения легковушка превратилась в груду металла. У КамАЗа также наблюдаются повреждения.

Федеральное агентство новостей /

Автокатастрофа произошла на 323-м километре автомобильной трассы М6 "Каспий" в Александро-Невском районе. Там столкнулись грузовик и две легковые машины — Hyundai Solaris и Skoda Rapid. Водитель и два пассажира последней иномарки погибли на месте. Все они жители города Королева. Источник ФАН предоставил список жертв:

Алексей П., 1971 года рождения.

Любовь П., 1972 года рождения.

Владимир З., 1946 года рождения.

Водителю Hyundai оказали экстренную медпомощь на месте аварии. Водитель КамАЗа не пострадал. По предварительной информации, водитель Skoda выехал на встречную полосу, где столкнулся с большегрузом.