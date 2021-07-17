Псковские десантники прибыли в Великие Луки для ликвидации последствий урагана

Великие Луки, 17 июля. Глава Псковской области Михаил Ведерников сообщил о привлечении военнослужащих 76-й дивизии к ликвидации последствий мощного урагана, который ранее обрушился на город Великие Луки.

Об этом губернатор региона сообщил в ходе еженедельного видеообращения к жителям Псковской области на своей странице в Instagram.

«После моего обращения к командующему дивизии 60 наших десантников участвуют в уборке и вывозе поваленных деревьев, а таких в городе более трех тысяч», — заявил глава региона.

Ведерников уточнил, что речь идет о крайне тяжелой работе, за которую военнослужащие заслуживают искренней благодарности.

Ранее сообщалось о мощном урагане, который накрыл Саратовскую область и снес кровлю с нескольких крыш жилых домов. Жители массово жаловались на отключение электроэнергии и прекращение подачи газа.