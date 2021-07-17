Олег Табаков не хотел второго ребенка от Марины Зудиной

Москва, 17 июля. Звезда сериала «Содержанки», известная актриса Марина Зудина рассказала о нежелании ее ныне покойного мужа, режиссера Олега Табакова становиться отцом еще одного ребенка.

Главным аргументом кинематографиста был его возраст. Зудина отметила, что он не хотел второго ребенка, поскольку считал себя слишком старым. Однако ей удалось уговорить супруга. Артистка признается, что дочери Марии могло бы и не быть.

«Рождение второго ребенка — полностью моя инициатива. Это я его переубедила, что не поздно. У него были сомнения, все же возраст... Олега Павловича волновал один вопрос: насколько долго он сможет пробыть рядом с дочерью?» — поделилась воспоминаниями артистка.

После рождения дочери все сомнения ушли и, по словам Зудиной, жизнь Табакова наполнилась счастьем. Она рассказала, что за то небольшое время, что девочка была рядом с родителем, они стали очень близки. Спустя три года после смерти кинематографиста его вдова призналась, что не справилась бы с потерей без детей.

«Она и Павел — моя огромная поддержка. Они оба цельные и внутренне сильные. Их отец был фигурой огромного масштаба, человеком с большой буквы, которого все вокруг любили. Быть его детьми — большая ответственность», — заявила Зудина в интервью «7Дней».

Не так давно артистка откровенно рассказала, как влюбилась в Табакова. По ее словам, первые чувства к знаменитому артисту у нее возникли еще в юности.