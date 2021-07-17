Аллерголог Ревякина объяснила вред от шашлыков и бульонов в пандемию

Москва, 17 июля. Употребление шашлыков и наваристых бульонов в период пандемии может снизить защиту организма от вирусов, сообщила аллерголог Вера Ревякина.

По словам специалиста, жаренные шашлыки являются тяжелым блюдом. Их употребление нежелательно в условиях жары и пандемии коронавирусной инфекции.

«Но кусочек сала можно употребить, особенно за завтраком, небольшой пласт», — добавила Ревякина в интервью URA.RU.

Она считает, что наваристые бульоны негативно влияют на слизистую оболочку. Из-за этого в организме возникают воспалительные процессы, а защита от инфекций ослабевает. Медик также порекомендовала в период пандемии воздержаться от употребления острых и соленых блюд.

Пациентам, которые перенесли коронавирус, ранее объяснили, как справиться с осложнениями. Главный риск при COVID-19 — это обострение сердечно-сосудистых заболеваний.