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Аллерголог Ревякина объяснила вред от шашлыков и бульонов в пандемию
Общество
Аллерголог Ревякина объяснила вред от шашлыков и бульонов в пандемию
pixabay.com  /  Free-Photos

Москва, 17 июля. Употребление шашлыков и наваристых бульонов в период пандемии может снизить защиту организма от вирусов, сообщила аллерголог Вера Ревякина.

По словам специалиста, жаренные шашлыки являются тяжелым блюдом. Их употребление нежелательно в условиях жары и пандемии коронавирусной инфекции.

«Но кусочек сала можно употребить, особенно за завтраком, небольшой пласт», — добавила Ревякина в интервью URA.RU.

Она считает, что наваристые бульоны негативно влияют на слизистую оболочку. Из-за этого в организме возникают воспалительные процессы, а защита от инфекций ослабевает. Медик также порекомендовала в период пандемии воздержаться от употребления острых и соленых блюд.

Пациентам, которые перенесли коронавирус, ранее объяснили, как справиться с осложнениями. Главный риск при COVID-19 — это обострение сердечно-сосудистых заболеваний.

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шашлык бульон коронавирус
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