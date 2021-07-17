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Вирусолог оценил доводы Бероева и Бони против вакцинации
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Общество
Вирусолог оценил доводы Бероева и Бони против вакцинации
Global Look Press  /  Anatoly Lomohov/Russian Look

Москва, 17 июля. Артисты Егор Бероев и Виктория Боня настороженно отнеслись к вакцинации россиян от COVID-19 и высказались против прививок. Вирусолог Анатолий Альтштейн ответил на опасения звезд.

Тревожная эпидемиологическая обстановка в Москве заставила россиян задуматься о вакцинации от COVID-19. Акция получила активную поддержку среди звезд, таких как, например, Александр Дьяченко.

Однако некоторые знаменитости отнеслись к вакцинации с негативом. Так, звезда сериала «Перевал Дятлова» Егор Бероев заявил, что не делал прививку, и сравнил антикоронавирусные меры с Холокостом. Вирусолог Анатолий Альтштейн оценил высказывание актера в интервью изданию NEWS.ru и упрекнул его за неуместную отсылку.

«Я думаю, что он погорячился. Сравнение совершенно недопустимо. Во-первых, вакцинация не несет ничего смертоносного, наоборот, она направлена на защиту здоровья людей, на защиту людей от смерти, от очень тяжелого заболевания», — заявил вирусолог.

Альтштейн также прокомментировал доводы против вакцинации, которые ранее высказала экс-звезда шоу «Дом-2» Виктория Боня. Блогер убеждена, что прививки могут повлиять на репродуктивные функции. Она также намекнула на связь между распространением вируса и вышками 5G-излучения. В ответ вирусолог отметил, что вакцина создана на основе аденовируса — с его разновидностями человек сталкивается регулярно. Поэтому «Спутник V» не может спровоцировать бесплодие.

Тревожная эпидемиологическая обстановка в мире получила оценку от академика РАН Геннадия Онищенко. Депутат Госдлумы высказался в интервью ФАН о борьбе с вирусом в США.

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вакцинация звезды коронавирус
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