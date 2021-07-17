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Россиянам объяснили, как отличить заражение COVID-19 от побочных эффектов вакцины

  /   Обновлено: 17 июля 2021 14:31
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Общество
Россиянам объяснили, как отличить заражение COVID-19 от побочных эффектов вакцины
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Москва, 17 июля. Медицинский директор лаборатории Lifetime+ Кирилл Ювченко рассказал, как не спутать побочные эффекты от вакцины с симптомами коронавируса.

По словам медика, не стоит беспокоиться, если вскоре после инъекции повысилась температура тела, а в месте укола пациент почувствовал боль. Врач считает, что настораживать должно, наоборот, отсутствие реакции организма на препарат.

Побочные эффекты могут проявиться, если человек страдает от таких заболеваний, как аллергия и пневмония. У таких пациентов организм уже ослаблен, подчеркнул Ювченко.

Специалист заявил, что гражданам, которые прошли процедуру вакцинации, следует следить за состоянием здоровья. Он напомнил, что если недомогание не проходит, то следует обратиться за помощью к врачу.

Биолог ранее опроверг популярный миф о побочных эффектах после вакцинации от COVID-19. Так, их тяжесть никак не предсказывает эффективность вакцинации.

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вакцинация коронавирус побочные эффекты
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