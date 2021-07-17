Пенсионные накопления россиян будут защищены благодаря новому закону

Москва, 17 июля. Правительство России одобрило проект федерального закона, который призван уберечь пенсионные накопления граждан от действий недобросовестных страховщиков.

Пресс-служба кабмина объявила, что соответствующий документ решено внести на рассмотрение в Госдуму.

«Законопроект направлен на обеспечение защиты прав застрахованных лиц при неправомерном переводе средств пенсионных накоплений от одного страховщика другому», — говорится в пояснении.

Премьер-министр Мишустин отметил, как важно дать людям возможность вернуть утраченные из-за мошенников средства. Идею дополнительной поддержки пенсионеров разделяет и лидер партии «Родина» Алексей Журавлев. Он считает, что гражданам с небольшой пенсией нужна дополнительная помощь государства в виде единовременной выплаты 10 тысяч рублей, а также региональных ежемесячных надбавок.