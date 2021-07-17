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Пенсионные накопления россиян будут защищены благодаря новому закону
Экономика
Пенсионные накопления россиян будут защищены благодаря новому закону
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 17 июля. Правительство России одобрило проект федерального закона, который призван уберечь пенсионные накопления граждан от действий недобросовестных страховщиков.

Пресс-служба кабмина объявила, что соответствующий документ решено внести на рассмотрение в Госдуму.

«Законопроект направлен на обеспечение защиты прав застрахованных лиц при неправомерном переводе средств пенсионных накоплений от одного страховщика другому», — говорится в пояснении.

Премьер-министр Мишустин отметил, как важно дать людям возможность вернуть утраченные из-за мошенников средства. Идею дополнительной поддержки пенсионеров разделяет и лидер партии «Родина» Алексей Журавлев. Он считает, что гражданам с небольшой пенсией нужна дополнительная помощь государства в виде единовременной выплаты 10 тысяч рублей, а также региональных ежемесячных надбавок.

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