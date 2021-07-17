Если продавец – мошенник: что должно насторожить при покупке недвижимости

Тула, 17 июля. Неграмотный подход к покупке квартиры или дома может оставить покупателей и без средств, и без имущества. Как не стать жертвой продавцов-мошенников? Об этом рассказала ФАН юрист Елена Валенцева.

«Должна насторожить частая смена собственников за последние три года. Сделка совершается по доверенности, а собственник недвижимости не выходит на связь. Предбанкротное состояние. Нередко в таких случаях покупателю предлагается цена недвижимости которая ниже рыночной собственности», — говорит Елена Валенцева.

Здесь надо помнить, что бесплатный сыр — только в мышеловке. По доброте душевной никто не будет снижать стоимость квадратных метров. Если же это происходит, значит, на то есть веские причины.

«Если продавец получил недвижимость по наследству, но не все собственники оформили свои права. В этом случае велик риск получить иск от наследников о признании договора недействительным», — продолжает собеседница ФАН.

Выявить вышеперечисленные факты можно только при тщательной проверке документов. Не имея специальной подготовки, сделать это самостоятельно будет непросто. Слишком много тонкостей. По мнению специалистов, лучше этот ответственный момент доверить профессионалам.

Ранее ФАН рассказывал, что десяток самостроев цыганского табора снесли в одном из районов Тулы. За многие годы нахождения здесь они так и не оформили свои дома надлежащим образом.