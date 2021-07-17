Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 июля 16:01
16:01
Экономика
Страны ОПЕК+ намерены провести министерскую встречу 18 июля
16:00
Весь мир
Эксперт оценил попытку Украины получить компенсацию от Евросоюза за «Турецкий поток»
15:59
Спорт
Форвард «Барселоны» Брейтуэйт может продолжить карьеру в РПЛ
15:59
Политика
Глава МИД Литвы заявил об угрозе «радиоактивной контрабанды» со стороны Лукашенко
15:58
Весь мир
Ливийская национальная армия подтвердила поддержку предстоящих выборов
15:58
Происшествия
Обвиняемого в убийстве самарского адвоката Пузиковой нашли мертвым
15:55
Новороссия
Донбасс сегодня: Киев бьет из тяжелых минометов, республики наносят ответные удары
15:54
Политика
В Киеве призвали наказывать школы за неумение детей говорить на украинском языке
15:50
Происшествия
Четыре спасателя погибли при тушении лесных пожаров в Каталонии
15:43
Общество
Врач Крючков допустил возможность вакцинации при наличии антител к COVID-19
Все новости

Если продавец – мошенник: что должно насторожить при покупке недвижимости

  /   Обновлено: 17 июля 2021 15:21
Общество
Если продавец – мошенник: что должно насторожить при покупке недвижимости
pixabay.com  / 

Тула, 17 июля. Неграмотный подход к покупке квартиры или дома может оставить покупателей и без средств, и без имущества. Как не стать жертвой продавцов-мошенников? Об этом рассказала ФАН юрист Елена Валенцева.

«Должна насторожить частая смена собственников за последние три года. Сделка совершается по доверенности, а собственник недвижимости не выходит на связь. Предбанкротное состояние. Нередко в таких случаях покупателю предлагается цена недвижимости которая ниже рыночной собственности», — говорит Елена Валенцева.

Здесь надо помнить, что бесплатный сыр — только в мышеловке. По доброте душевной никто не будет снижать стоимость квадратных метров. Если же это происходит, значит, на то есть веские причины.

«Если продавец получил недвижимость по наследству, но не все собственники оформили свои права. В этом случае велик риск получить иск от наследников о признании договора недействительным», — продолжает собеседница ФАН.

Выявить вышеперечисленные факты можно только при тщательной проверке документов. Не имея специальной подготовки, сделать это самостоятельно будет непросто. Слишком много тонкостей. По мнению специалистов, лучше этот ответственный момент доверить профессионалам.

Ранее ФАН рассказывал, что десяток самостроев цыганского табора снесли в одном из районов Тулы. За многие годы нахождения здесь они так и не оформили свои дома надлежащим образом.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Если продавец – мошенник: что должно насторожить при покупке недвижимости
россия тульская область юрист юридическая консультация квартирные мошенники покупка недвижимости
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru