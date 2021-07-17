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США намерены создать новую крылатую ракету для противостояния России

  /   Обновлено: 17 июля 2021 14:20
Армия
США намерены создать новую крылатую ракету для противостояния России
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 17 июля. Пентагон сделал еще один шаг в подготовке к возможному противостоянию с Россией и Китаем. Речь идет о создании новой крылатой ракеты воздушного базирования с ядерной боеголовкой.

Разработчиком новой ракеты AGM-181 был выбран оборонный концерн Raytheon, которому выделили порядка 2 млрд долларов на создание, испытания и подготовку серийного производства боеприпаса. Пентагон хочет получить свыше тысячи таких ракет и вооружить ими стратегические бомбардировщики B-52 и B-21, говорится в материале РИА Новости.

Тактико-технические характеристики AGM-181 пока что не раскрываются. Однако американские генералы отмечали, что это оружие должно иметь возможность преодолевать передовые эшелонированные системы противовоздушной обороны. Поэтому вполне вероятно, что при создании будут применяться элементы стелс-технологии.

При этом ранее стало известно, что в Конгрессе США приняли решение сократить финансирование программы разработки сверхзвуковых ракет воздушного базирования AGM-183A. ВВС США могут получить на четыре боеприпаса меньше, чем планировалось.

Также сайт 360tv.ru сообщил о планах Пентагона ускорить развертывание гиперзвуковых вооружений. Американское военное ведомство отдает приоритет крылатым ракетам воздушного базирования.

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сша b-52 крылатые ракеты b-21 agm-181
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