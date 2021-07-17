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СМИ сообщили о переговорах Путина и Байдена по поводу военных баз России в Средней Азии

  /   Обновлено: 17 июля 2021 14:35
Армия
СМИ сообщили о переговорах Путина и Байдена по поводу военных баз России в Средней Азии
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 17 июля. Президент России Владимир Путин предложил главе США Джо Байдену совместную координацию действий по Афганистану. Об этом сообщает источник «Коммерсантъ».

Издание пишет, что Путин предложил Байдену использовать для этих целей российские военные базы. Таким образом президент РФ хочет предотвратить строительство американских баз в регионе.

Тема обостренной ситуации в Афганистане поднималась между главами России и США еще на саммите в Женеве. Тогда обсуждалась совместная координация действий с возможностью использования баз ВС РФ в Таджикистане и Киргизии, отмечает «Коммерсантъ».

Журналисты пишут, что военнослужащие двух стран в рамках сотрудничества могли бы обмениваться полученной информацией, включая полученные данные с дронов. В данный момент спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад отказался комментировать информацию издания.

Представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил РБК, что тема Афганистана обсуждалась на переговорах в Женеве.

Ранее сообщалось, что американские дипломаты инициировали встречи с лидерами стран Центральной Азии, чтобы найти место для создания военного плацдарма рядом с Афганистаном. Однако пока ни одно государство не дало своего разрешения.

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путин россия сша афганистан
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