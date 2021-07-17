Минобороны РФ начало переброску медицинского отряда ЦВО в Хакасию

Москва, 17 июля. Два самолета Ил-76 с медиками ЦВО и техникой мобильного госпиталя вылетели в Республику Хакасия для помощи региону в борьбе с COVID-19.

В составе медицинского отряда числятся 67 военных медиков, которые способны обеспечить работу анестезиологического, реанимационного, инфекционного, а также санитарно-эпидемиологического отделений. Мобильный военный госпиталь рассчитан на 100 койко-мест. Он оснащен самым современным медицинским оборудованием, включая аппараты рентгена, ИВЛ и анализаторы крови. Медики имеют все необходимое для лечения широкого спектра патологий.

Ранее глава минобороны РФ Сергей Шойгу принял решение о помощи Республике Хакасия в борьбе с COVID-19. Он распорядился о направлении в регион мобильного госпиталя. Военно-транспортная авиация ЦВО также перебросит необходимые объемы медицинского кислорода в Абакан.

Кроме этого, Минобороны России развернуло мобильный госпиталь для больных коронавирусом и в Абхазии, пишет сайт 360tv.ru.