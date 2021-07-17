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Стало известно, кто заменит Таноса в киновселенной Marvel

  /   Обновлено: 17 июля 2021 14:15
Общество
Стало известно, кто заменит Таноса в киновселенной Marvel
pixy.org  /  CC0

Лос-Анджелес, 17 июля. Кинематографическая вселенная Marvel представила нового главного злодея, который займет место Таноса. Первое появление персонажа состоялось в финале сериала «Локи».

После того как Мстители одержали победу над Таносом в 2019 году, вселенная осталась без злодея. Однако место долго не пустовало, создатели киновселенной представили персонажа Канга Завоевателя.

Персонаж впервые появился в финале первого сезона сериала «Локи», его роль исполнил голливудский актер Джонатан Мэйджерс. Выяснилось, что именно он отвечает за все временные изменения в киновселенной. О том, что именно этот персонаж станет «главным плохишом», говорит и тот факт, что он появится в новом фильме о «Человеке-муравье».

Ранее стало известно о продлении супергеройского сериала «Локи», расширяющего киновселенную Marvel. О втором сезоне зрители узнали в сцене после титров последней из вышедших серий. Предположительно, в новых эпизодах богу коварства придется сражаться с Кангом Завоевателем, однако пока нет никаких официально подтвержденных подробностей второго сезона.

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marvel злодей танос локи
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