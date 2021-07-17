Французский форвард Жиру перешел в «Милан»

Милан, 17 июля. Итальянский «Милан» объявил о трансфере 34-летнего нападающего сборной Франции Оливье Жиру.

Пресс-служба «Милана» в Twitter-аккаунте сообщила о переходе Оливье Жиру. Нападающий будет выступать за итальянский клуб под девятым номером.

До этого СМИ писали, что Жиру заключит с «Миланом» двухлетнее соглашение, а сумма трансфера составит 1 миллион евро. Еще 1 миллион «Челси», за который форвард выступал с 2018 года, получит в качестве бонуса. Жиру является чемпионом мира по футболу в составе сборной Франции. В составе «Челси» нападающий выигрывал Лиги чемпионов, Лигу Европы и Кубок Англии.

Ранее стало известно, что финальный матч Лиги чемпионов сезона-2022/23 пройдет на стадионе в Стамбуле. Соответствующую информацию представила пресс-служба УЕФА.