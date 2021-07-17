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Журавлев о партии «Родина»: Мы — политический спецназ президента
Общество
Журавлев о партии «Родина»: Мы — политический спецназ президента
Пресс-служба партии «Родина»  / 

«Родина» — это патриотическая партия. Об этом заявил ее лидер Алексей Журавлев в ходе своей встречи с журналистами по итогам программы «100 городов», позволившей ему своими глазами увидеть проблемы тысяч граждан по всей стране.

В ходе пресс-конференции один из журналистов спросил, одобряет ли руководство страны работу Алексея Журавлева. Причем этот вопрос уже звучал в ряде регионов во время поездки депутата по городам России. Отвечая на него, Журавлев обратил внимание, что «Родина» — это в первую очередь патриотическая партия.

«Про нас еще с нулевых годов говорили, что мы — политический спецназ президента. И действительно, мы были первыми в Приднестровье, в Крыму, в Донбассе. Мы — первая партия, у которой подписан договор с Сергеем Аксеновым, он тогда еще возглавлял «Русское единство». И мы формировали антифашистский фронт, еще когда никто не задумывался о воссоединении России и Крыма. И когда это дело пошло, я был единственный депутатом, который выступал там на месте. На передовой нашей политической деятельности», — пояснил Алексей Журавлев.

Журавлев о партии «Родина»: Мы — политический спецназ президента
Федеральное агентство новостей  / 

Он подчеркнул, что президент поддерживает все партии, которые существуют на политической арене России. Глава государства таким и должен быть, уверен депутат. Сам Журавлев отметил, что «Родина» готова сотрудничать с любыми политическими силами, которые выступают за Россию, а не за развал РФ.

«Они благими намерениями пытаются провести свою политику, которая в конечном итоге приведет к развалу России. Мы — категорически против этого. Нас поддерживают, и в этом я не сомневаюсь. Те идеи, которые мы озвучиваем, близки народу. И, кстати говоря, они близки и власти. Близки ли они правительству? Вот это — уже другой вопрос. Кому-то — не близки. Мы считаем, что у нас экономика должна быть мобилизационной», — заключил Алексей Журавлев.

Ранее Алексей Журавлев призвал установить связь между властью и бизнесом. Политик выразил мнение, что если в регионе строится какое-то предприятие, терминал, то они должны налоги платить там, где они находятся. И из этих денег благоустраивать территорию, развивать здравоохранение, заниматься социальной структурой. В реальности же все получается наоборот — предприятие может быть зарегистрировано в другом городе или даже стране. И все деньги уходят туда.

В марте 2014 года полуостров Крым воссоединился с Россией после проведенного в регионе референдума. Свыше 96% крымских избирателей и более 95% жителей Севастополя высказались за возвращение в состав России. Киев все еще считает Крым своей территорией и не оставляет надежды вернуть полуостров под свой контроль. Российский лидер Владимир Путин однозначно высказался по этому поводу: он подчеркнул, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.

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Все новости / Общество / Журавлев о партии «Родина»: Мы — политический спецназ президента
россия журавлев партия родина
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