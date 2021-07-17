Турист рассказал, почему решил искупаться на запрещенном для отдыха пляже в Ялте

С момента потопа на Южном берегу Крыма прошло уже больше четырех недель, за это время была проведена колоссальная работа по восстановлению пляжей, разрушенных и смытых мощными ливнями. На сегодняшний день полноценно открыты для купания 79 пляжей Большой Ялты, при этом на семь мест отдыха у берега моря до сих пор распространяется запрет на принятие водных ванн.
Все они расположены в центральной части Ялты: «Солнечный», «Солнечный-2», «Солнечный-3», «Красотель» («Левант»), «Бегущая по волнам» («Опера Прима»), «Приморский» и пляж отеля «Ореанда». Мэр города Янина Павленко сообщила, что для их открытия необходимо закончить расчистку русла реки Водопадной — тогда вода будет соответствовать нормам СанПиНа.
Однако, несмотря на развешанные таблички, что пляжи закрыты и купание на них запрещено в связи с ликвидацией последствий чрезвычайной ситуации, а также постоянное информирование о небезопасности этого мероприятия и рейды на пляжах, некоторые люди игнорируют это и купаются там, где сейчас это не разрешено.
Это касается, например, Приморского пляжа, который расположен на центральной части береговой линии Ялты. Только на днях водолазы на находящемся рядом пляже «Ореанда» провели специальные работы и обследовали дно акватории на наличие небезопасных предметов для отдыхающих, поскольку до этого вода была слишком мутная и не позволяла сделать этого раньше.
А вот по поводу Приморского пляжа еще такой информации не поступало. То есть купаться там может быть небезопасно не только из-за несоответствия воды нормам СанПиНа, но и из-за наличия на дне всевозможных предметов, которые были унесены в море вместе с потоком воды, который шел через весь город во время мощный ливней 18 июня.
Корреспондент ФАН поговорил с одним из туристов, который, несмотря на запрет и наличие неподалеку разрешенных мест для купания, — тот же Массандровский пляж — все равно полез в воду.
«Оправдываться не буду, о запрете купаться здесь знаю, но идти куда-то в другое место я не захотел, поэтому на свой страх и риск решил искупаться тут. Я ведь в специальных резиновых тапочках, поэтому наступить на что-то не боюсь, да и море уже весь мусор давно унесло, сами посмотрите — берег полностью чистый. Нас, русских, ничего не остановит», — с юмором заявил Михаил, который недавно с друзьями прилетел в Крым из Москвы.
По поводу того, что морская вода не соответствует нормам, мужчина ничего не смог ответить, кроме: «мы же не пить ее сюда пришли, а купаться». Однако заверял, что вместе с товарищами впредь будет купаться на тех пляжах, где это разрешено, тем более таких мест предостаточно. При этом большинство людей соблюдают правила и приходят сюда, как говорят сами, только позагорать.
Напомним, ранее климатолог рассказала ФАН, насколько аномальная жара пришла в Крым. Отметим, что до 20 июля в республике температура воздуха будет на семь градусов выше климатической нормы.