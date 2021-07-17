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Турист рассказал, почему решил искупаться на запрещенном для отдыха пляже в Ялте
Общество
Турист рассказал, почему решил искупаться на запрещенном для отдыха пляже в Ялте
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Сергеев

С момента потопа на Южном берегу Крыма прошло уже больше четырех недель, за это время была проведена колоссальная работа по восстановлению пляжей, разрушенных и смытых мощными ливнями. На сегодняшний день полноценно открыты для купания 79 пляжей Большой Ялты, при этом на семь мест отдыха у берега моря до сих пор распространяется запрет на принятие водных ванн.

Все они расположены в центральной части Ялты: «Солнечный», «Солнечный-2», «Солнечный-3», «Красотель» («Левант»), «Бегущая по волнам» («Опера Прима»), «Приморский» и пляж отеля «Ореанда». Мэр города Янина Павленко сообщила, что для их открытия необходимо закончить расчистку русла реки Водопадной — тогда вода будет соответствовать нормам СанПиНа.

Однако, несмотря на развешанные таблички, что пляжи закрыты и купание на них запрещено в связи с ликвидацией последствий чрезвычайной ситуации, а также постоянное информирование о небезопасности этого мероприятия и рейды на пляжах, некоторые люди игнорируют это и купаются там, где сейчас это не разрешено.

Турист рассказал, почему решил искупаться на запрещенном для отдыха пляже в Ялте
Федеральное агентство новостей  / Владимир Сергеев

Это касается, например, Приморского пляжа, который расположен на центральной части береговой линии Ялты. Только на днях водолазы на находящемся рядом пляже «Ореанда» провели специальные работы и обследовали дно акватории на наличие небезопасных предметов для отдыхающих, поскольку до этого вода была слишком мутная и не позволяла сделать этого раньше.

А вот по поводу Приморского пляжа еще такой информации не поступало. То есть купаться там может быть небезопасно не только из-за несоответствия воды нормам СанПиНа, но и из-за наличия на дне всевозможных предметов, которые были унесены в море вместе с потоком воды, который шел через весь город во время мощный ливней 18 июня.

Корреспондент ФАН поговорил с одним из туристов, который, несмотря на запрет и наличие неподалеку разрешенных мест для купания, — тот же Массандровский пляж — все равно полез в воду.

«Оправдываться не буду, о запрете купаться здесь знаю, но идти куда-то в другое место я не захотел, поэтому на свой страх и риск решил искупаться тут. Я ведь в специальных резиновых тапочках, поэтому наступить на что-то не боюсь, да и море уже весь мусор давно унесло, сами посмотрите — берег полностью чистый. Нас, русских, ничего не остановит», — с юмором заявил Михаил, который недавно с друзьями прилетел в Крым из Москвы.

Турист рассказал, почему решил искупаться на запрещенном для отдыха пляже в Ялте
Федеральное агентство новостей  / Владимир Сергеев

По поводу того, что морская вода не соответствует нормам, мужчина ничего не смог ответить, кроме: «мы же не пить ее сюда пришли, а купаться». Однако заверял, что вместе с товарищами впредь будет купаться на тех пляжах, где это разрешено, тем более таких мест предостаточно. При этом большинство людей соблюдают правила и приходят сюда, как говорят сами, только позагорать.

Напомним, ранее климатолог рассказала ФАН, насколько аномальная жара пришла в Крым. Отметим, что до 20 июля в республике температура воздуха будет на семь градусов выше климатической нормы.

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