Новым спецпосланником генсека ООН в Йемене назначен Ханс Грундберг

Стокгольм, 17 июля. Шведский дипломат Ханс Грундберг станет новым спецпосланником генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) в Йемене.

Хотя ООН публично не объявила о назначении, два бывших министра иностранных дел Швеции — Маргот Вальстрем и Ян Элиассон — поздравили Грундберга с избранием в своих аккаунтах в Twitter.

Congratulations to Swedish diplomat Hans Grundberg who has been appointed UN special envoy for Yemen! And Thank you Martin Griffiths for your dedicated hard work for the Yemeni people. — Margot Wallström (@margotwallstrom) July 16, 2021

Дипломат из Скандинавии заменит на посту британца Мартина Гриффитса, который в мае был назначен заместителем генсека ООН по гуманитарным вопросам. В июне последний заявил Совету безопасности, что его усилия по прекращению многолетней войны в Йемене провалились. Он выразил глубокое сожаление по поводу того, что за три года пребывания на этой должности не добился большего прогресса.

Специалист по Ближнему Востоку Ханс Грундберг является послом Европейского союза (ЕС) в Йемене с 2019 года. До этого он возглавлял отдел стран Персидского залива в МИД Швеции в Стокгольме. Дипломат также работал в Каире, Иерусалиме и Брюсселе, где руководил рабочей группой ЕС по Ближнему Востоку и Персидскому заливу во время председательства Швеции в союзе в 2009 году.

Remarks by Ambassador Hans Grundberg on the occasion of #WorldHumanitarianDay



Excerpts from a speech by Ambassador Grundberg during a webinar for journalists & reps of NGOs on improving the dissemination of humanitarian info.#NotATarget https://t.co/mqQSD0bxMJ pic.twitter.com/god63Du67Y — EUinYemen (@EUinYemen) August 19, 2020

Ранее источники информагентства Anadolu сообщали, что вечером 13 июля генсек ООН Антониу Гутерреш направил официальное письмо пяти постоянным членам Совета безопасности (России, Великобритании, США, Франции и Китаю), в котором проинформировал их о выборе кандидатуры Грундберга на этот пост. Назначение специальных посланников генерального секретаря требует утверждения со стороны этих пяти государств.

Многолетний йеменский конфликт

Назначение шведского дипломата происходит на фоне ожесточенных боев в Йемене и возобновления наступления хуситского движения «Ансар Аллах» на провинцию Мариб — последний оплот правительственных сил на севере страны.

В Марибе находятся крупные нефтегазовые месторождения, а также стратегически важные пути сообщения. Кроме того, из-за относительно стабильной обстановки в первые годы войны сюда прибыло более 2 миллионов беженцев из других регионов, многие из которых сейчас проживают в лагерях. По этой причине ООН ранее предупреждала о том, что дальнейшее обострение обстановки в провинции может привести к гуманитарной катастрофе.

According to a report by the Eye of Humanity Center for Rights and Development, more than 43,000 civilians are hurt or killed in relentless airstrikes across Yemen since Saudi Arabia-UAE launched a war on Yemen. @EwanMacKenna @WendySiegelman@SenJaffer https://t.co/9izrjEhrlX — Yemen Incognito (@YemenIncognito) July 13, 2021

Вооруженный конфликт между правительством Мансура Хади и вооруженными формированиями хуситов в Йемене продолжается с 2014 года — тогда «Ансар Аллах» захватило столицу Сану и свергло руководство республики. В марте 2015 года коалиция во главе с Саудовской Аравией вмешалась в конфликт для восстановления йеменского правительства.

Из-за боевых действий около 80% йеменцев в настоящее время зависят от продовольственной помощи, находясь в условиях, которые ООН называет наихудшим гуманитарным кризисом в мире. Война унесла жизни более 223 тысяч человек, а также привела к перемещению миллионов людей и ударила по и без того хрупкой экономике страны.