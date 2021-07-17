Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 июля 17:35
17:35
Наука
Специалисты NASA предупредили о рекордных наводнениях из-за колебаний лунной орбиты
17:34
Происшествия
Склад с автомобильными запчастями загорелся в Балашихе
17:34
Армия
Американское предприятие планирует построить частный патронный завод на Украине
17:33
Экономика
Депутат Бессараб объяснила, кто получит социальную доплату к пенсии
17:33
Политика
Депутат Кива упрекнул полицию в передаче радикалам личных данных украинцев
17:32
Шоу-бизнес
Экс-супруг Анастасии Макеевой высказался о скандальной популярности актрисы
17:31
Весь мир
Политолог оценил, хотят ли в Америке новой гражданской войны между Севером и Югом
17:29
Армия
В Ростехе назвали первую «цель» новейшего истребителя
17:26
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП под Оренбургом
17:25
Общество
Игорь Корнелюк пожаловался на проблемы с сердцем после заражения COVID-19
Все новости

Новым спецпосланником генсека ООН в Йемене назначен Ханс Грундберг

  /   Обновлено: 17 июля 2021 16:57
Весь мир
Новым спецпосланником генсека ООН в Йемене назначен Ханс Грундберг
Prt Scr facebook.com  /  European Union in Yemen بعثة الاتحاد الأوروبي في اليمن

Стокгольм, 17 июля. Шведский дипломат Ханс Грундберг станет новым спецпосланником генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) в Йемене.

Хотя ООН публично не объявила о назначении, два бывших министра иностранных дел Швеции — Маргот Вальстрем и Ян Элиассон — поздравили Грундберга с избранием в своих аккаунтах в Twitter.

Дипломат из Скандинавии заменит на посту британца Мартина Гриффитса, который в мае был назначен заместителем генсека ООН по гуманитарным вопросам. В июне последний заявил Совету безопасности, что его усилия по прекращению многолетней войны в Йемене провалились. Он выразил глубокое сожаление по поводу того, что за три года пребывания на этой должности не добился большего прогресса.

Специалист по Ближнему Востоку Ханс Грундберг является послом Европейского союза (ЕС) в Йемене с 2019 года. До этого он возглавлял отдел стран Персидского залива в МИД Швеции в Стокгольме. Дипломат также работал в Каире, Иерусалиме и Брюсселе, где руководил рабочей группой ЕС по Ближнему Востоку и Персидскому заливу во время председательства Швеции в союзе в 2009 году.

Ранее источники информагентства Anadolu сообщали, что вечером 13 июля генсек ООН Антониу Гутерреш направил официальное письмо пяти постоянным членам Совета безопасности (России, Великобритании, США, Франции и Китаю), в котором проинформировал их о выборе кандидатуры Грундберга на этот пост. Назначение специальных посланников генерального секретаря требует утверждения со стороны этих пяти государств.

Многолетний йеменский конфликт

Назначение шведского дипломата происходит на фоне ожесточенных боев в Йемене и возобновления наступления хуситского движения «Ансар Аллах» на провинцию Мариб — последний оплот правительственных сил на севере страны.

В Марибе находятся крупные нефтегазовые месторождения, а также стратегически важные пути сообщения. Кроме того, из-за относительно стабильной обстановки в первые годы войны сюда прибыло более 2 миллионов беженцев из других регионов, многие из которых сейчас проживают в лагерях. По этой причине ООН ранее предупреждала о том, что дальнейшее обострение обстановки в провинции может привести к гуманитарной катастрофе.

Вооруженный конфликт между правительством Мансура Хади и вооруженными формированиями хуситов в Йемене продолжается с 2014 года — тогда «Ансар Аллах» захватило столицу Сану и свергло руководство республики. В марте 2015 года коалиция во главе с Саудовской Аравией вмешалась в конфликт для восстановления йеменского правительства. 

Из-за боевых действий около 80% йеменцев в настоящее время зависят от продовольственной помощи, находясь в условиях, которые ООН называет наихудшим гуманитарным кризисом в мире. Война унесла жизни более 223 тысяч человек, а также привела к перемещению миллионов людей и ударила по и без того хрупкой экономике страны.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Новым спецпосланником генсека ООН в Йемене назначен Ханс Грундберг
оон йемен
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru