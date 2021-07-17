Фронтмен Little Big Илья Прусикин представил совместный клип с Софьей Таюрской

Санкт-Петербург, 17 июля. Рейв-музыкант Илья Прусикин показал тизер на клип, записанный совместно с солисткой группы Little Big Софьей Таюрской. Артист также пообещал выпустить один из доработанных хитов.

Новый клип группы Little Big стал первым совместным проектом Прусикина и Таюрской после того, как артисты прекратили скрывать от публики свои отношения. Они представили ролик на совместный хит с красноречивым названием «Илья да Софья — ты так любишь». Фронтмен признался в комментарии к тизеру клипа, что он почти год дожидался своего звездного часа в Instagram.

««Илья да Софья — Ты так любишь». Новый эксперимент (который мы записали еще год назад). Как вам наш хэппи хардкор?» — поинтересовался музыкант.

Прусикин заодно анонсировал скорую премьеру доработанного хита «Ой да на рейве» и заявил, что опубликует его, если аудитория покажет свою активность, передает «Культуромания». В ответ подписчики поделились мнением о ролике. Некоторые фанаты разочаровано отметили, что группа «скатилась», а другие гадали, кто же принял участие в записи нового трека Little Big. Главными претендентами стали рэпер Алишер Моргенштерн и Нейромонах Феофан.

Недавно Прусикин записал совместную композицию с рэп-исполнителем из Германии Finch Asozial. Клип на трек Rave Religion получил мгновенную реакцию от подписчиков солиста Little Big.