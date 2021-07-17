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Мать Аршавина рассказала, как спортсмена сбила машина
Шоу-бизнес
Мать Аршавина рассказала, как спортсмена сбила машина
Prt Scr youtube.com  /  Геннадий Орлов

Москва, 17 июля. Мать известного российского футболиста Андрея Аршавина Татьяна рассказала, как ее сына в детстве чуть насмерть не сбила машина. Ребенок чудом остался жив.

Аршавина впервые рассказала, как много лет назад чуть не потеряла сына, когда тот возвращался с футбольной тренировки домой. Она считает, что вины мальчика не было, хотя и повел он себя неосторожно.

«Он ехал с тренировки, переходил дорогу, и так случилось, что испугался остаться между трамваями. Трамвай шел справа и слева, и он решил перед трамваем — он же юркий такой — пробежать. И пробежал. Но не ожидал, что за трамваем машины уже начали движение на перекрестке. И его сбили», — рассказала Аршавина в новом выпуске шоу «Мама знает все» на «Авторадио».

По словам женщины, ее сын пролетел несколько метров и приземлился на свой ранец, который его и спас. Результатом падения стали многочисленные ссадины, ушибы, у него текла кровь. Прохожие пытались вызвать скорую, однако будущий футболист «Зенита» отказался.

«Он сказал: «Нет, меня мама дома ждет, мне нужно домой». И молодая девушка, она или в метро его увидела, или тут уже, взялась сопроводить его домой. Я не знаю ни ее имени, ни откуда она, сколько даю интервью, всегда говорю: «Господи, спасибо вам большое. Дай бог вам долгих лет жизни, здоровья»», — поделилась мама футболиста.

Во время интервью Аршавина не смогла пройти и мимо избранниц своего сына. Она заявила, что некоторые особы своим появлением повлияли не только на личную жизнь футболиста, но и на его карьеру. Такого мнения женщина придерживается о журналистке Алисе Казьминой, сообщает сайт 360tv.ru. Недавно Аршавина через суд лишила бывшую невестку и ее детей крыши над головой.

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Все новости / Шоу-бизнес / Мать Аршавина рассказала, как спортсмена сбила машина
футбол аршавин аршавина казьмина
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