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Следствие запросило домашний арест для девушки, сбившей ребенка на западе Москвы

  /   Обновлено: 17 июля 2021 14:10
Происшествия
Следствие запросило домашний арест для девушки, сбившей ребенка на западе Москвы
СК по Вологодской области

Москва, 17 июля. Следствие запросило у суда отправить под домашний арест девушку, обвиняемую в совершении ДТП со смертельным исходом в Москве.

Уточняется, что состояние опьянения обвиняемой в настоящий момент не было подтверждено. Ранее сообщалось, что Никулинский суд Москвы изберет меру пресечения для молодой жительницы российской столицы, из-за действий которой один ребенок погиб, еще двое были доставлены в больницу.

Инцидент произошел на улице Авиаторов на западе Москвы. По предварительным данным, девушка находилась в состоянии алкогольного опьянения и не так давно получила права на управление транспортным средством. В результате детей доставили в больницу. У пятилетнего мальчика диагностировали перелом основания черепа, он находился в коме. Несмотря на старания врачей, спасти его жизнь не удалось.

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