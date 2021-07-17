Следствие запросило домашний арест для девушки, сбившей ребенка на западе Москвы

Москва, 17 июля. Следствие запросило у суда отправить под домашний арест девушку, обвиняемую в совершении ДТП со смертельным исходом в Москве.

Уточняется, что состояние опьянения обвиняемой в настоящий момент не было подтверждено. Ранее сообщалось, что Никулинский суд Москвы изберет меру пресечения для молодой жительницы российской столицы, из-за действий которой один ребенок погиб, еще двое были доставлены в больницу.

Инцидент произошел на улице Авиаторов на западе Москвы. По предварительным данным, девушка находилась в состоянии алкогольного опьянения и не так давно получила права на управление транспортным средством. В результате детей доставили в больницу. У пятилетнего мальчика диагностировали перелом основания черепа, он находился в коме. Несмотря на старания врачей, спасти его жизнь не удалось.