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Россиянам объяснили, когда лучше начинать копить на высшее образование ребенка
Экономика
Россиянам объяснили, когда лучше начинать копить на высшее образование ребенка
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Москва, 17 июля. Чтобы было проще накопить достаточную сумму на высшее образование ребенка, начинать стоит за 7-10 лет до поступления в вуз.

Если вы регулярно откладываете даже небольшие деньги, десяти лет будет достаточно для достижения цели, рассказал РИА Новости инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин.

«И чем раньше эта цель будет определена, тем проще решить задачу: как минимум, лучше это сделать за два-три года до начала обучения, а лучше — за 7-10 лет», — отметил специалист.

Он предостерег родителей от использования кредитных средств. По мнению Бахтина, заем можно использовать только в крайних случаях, а хранить накопления лучше всего в дивидендных акциях, постепенно переводя их в облигации.

Финансовая грамотность станет обязательным предметом в российских школах с 1 сентября 2022 года, сообщили ранее в Центробанке.

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