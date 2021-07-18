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Мотоциклист и его 12-летний сын погибли в ДТП в Ростовской области
Происшествия
Мотоциклист и его 12-летний сын погибли в ДТП в Ростовской области
Пресс-служба ГИБДД по Ростовской области  /  Неизвестен

Ростов-на-Дону, 18 июля. Накануне вечером, в Родионово-Несветайском районе Ростовской области в дорожно-транспортном происшествии погибли два человека. 

Как сообщили в пресс-службе областного ГИБДД, авария произошла, когда автомобиль Hunday врезался в выезжающий со второстепенной грунтовой дороги мотоцикл Honda. В результате столкновения водитель мотоцикла и его пассажир, мальчик 2009 года рождения, погибли на месте.

Также в ведомстве уточнили, что мотоциклисты были в шлемах. 

Мотоциклист и его 12-летний сын погибли в ДТП в Ростовской области
Пресс-служба ГИБДД по Ростовской области  / Неизвестен

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, специалистам предстоит выяснить все причины произошедшего. 

Ранее ФАН рассказывал, как в результате дорожно-транспортного происшествия на 79-км автодороги «Ростов-Семикаракорск-Волгодонск» в Ростовской области погиб годовалый малыш.  

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