Мотоциклист и его 12-летний сын погибли в ДТП в Ростовской области

Ростов-на-Дону, 18 июля. Накануне вечером, в Родионово-Несветайском районе Ростовской области в дорожно-транспортном происшествии погибли два человека.

Как сообщили в пресс-службе областного ГИБДД, авария произошла, когда автомобиль Hunday врезался в выезжающий со второстепенной грунтовой дороги мотоцикл Honda. В результате столкновения водитель мотоцикла и его пассажир, мальчик 2009 года рождения, погибли на месте.

Также в ведомстве уточнили, что мотоциклисты были в шлемах.

Пресс-служба ГИБДД по Ростовской области / Неизвестен

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, специалистам предстоит выяснить все причины произошедшего.

Ранее ФАН рассказывал, как в результате дорожно-транспортного происшествия на 79-км автодороги «Ростов-Семикаракорск-Волгодонск» в Ростовской области погиб годовалый малыш.