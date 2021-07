Осужденный за критику властей ОАЭ правозащитник рассказал о пытках в тюрьме

Абу-Даби, 17 июля. Правозащитник из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Ахмед Мансур на протяжении четырех лет содержится в одиночной камере без доступа к минимальным благам. Об этом стало известно из писем заключенного, написанных в ноябре 2020 года и недавно опубликованных изданием Arabi21.

Ahmad Mansour, an Emirati legal activist who has been in prison since 2017, revealed the details of his physical and psychological torture in prison by sending his handwritten notes out of prison. pic.twitter.com/i4drwUsuH8 — Tehran Times (@TehranTimes79) July 17, 2021

Активист был арестован в 2017 году и приговорен к десятилетнему заключению в 2018 году за «оскорбление статуса и престижа ОАЭ и их символов, включая их лидеров» и «стремление нанести ущерб отношениям ОАЭ с соседями путем публикации ложных сообщений и информации в социальных сетях». Причиной стала критика Мансура в отношении цензуры, слежки, контроля над интернетом и незаконными арестами в самих Эмиратах и на территории их главного союзника — Саудовской Аравии.

«Их конечная цель – возможность следить за каждым разговором и текстовым чатом. Они одержимы идеей контроля и окончательно обезумели в попытках контролировать все вокруг», — заявил правозащитник в период своей деятельности.

Судя по его письмам, изначально Мансур был лишен права на телефонные звонки и посещения. Из его камеры были убраны матрас, одеяла, полотенца, а также одежда. Сам заключенный был оставлен в рубашке с оторванными рукавами. При этом зимой ему перекрывают горячую воду.

«В полицейском помещении была вывешена директива о том, чтобы лишить меня любой одежды с длинными рукавами, а также средств личной гигиены и горячего чая, который подается к некоторым блюдам», — пишет Мансур.

Подобные условия привели к развитию у заключенного гипертонии и лихорадкам. В связи с этим Мансур провел две голодовки — с 17 марта по 10 апреля 2019 года и с 17 сентября по 2 ноября того же года. Его требования включали в себя предоставление матраса, доступа в библиотеку, прекращение его одиночного заключения, возможность посещения тюремного спортзала, а также реализацию его права на телефонные звонки и прием родственников, пусть и на нерегулярной основе. В результате узник получил возможность раз в неделю посещать тренажеры.

UAE: Human Rights Activist Ahmad Mansour Arrested https://t.co/DpKk2WxHgO pic.twitter.com/4AkmxuDr4G — BahrainMirror EN (@BahrainmirrorEN) March 20, 2017

Помимо этого, администрация тюрьмы прикладывает усилия к поддержанию правозащитника в изоляции даже вне его камеры, над которой висит табличка с запретом для Мансура принимать звонки или посетителей без особого распоряжения старших сотрудников службы безопасности.

«Мне по-прежнему официально запрещено разговаривать с другими заключенными, хотя иногда я кричу через стены людям в соседних камерах, если слышу, что там кто-то есть. Даже когда я иду в клинику, ее освобождают от заключенных для того, чтобы я был один. И когда я иду в спортзал, никому, кроме меня, не разрешается там находиться», — говорится в письме.

При этом по правилам ООН (Правила Нельсона Манделы) одиночное заключение на срок более 15 дней считается пыткой. Мансур, в свою очередь, пребывает в данных условиях четыре года. Значительная часть писем правозащитника посвящена разбору выдвинутых против него обвинений, в основном связанных с активизмом, которые, как он подозревает, были вызваны электронными письмами, которые он отправлял НПО, и конференциями, в которых он участвовал.

Один из многих

Приведенная активистом информация подтверждает выводы организации Human Rights Watch (HRW), которая в январском докладе отмечала:

«Он (Мансур, — ред.) спит на полу, без матраса и подушки между четырьмя стенами в крошечной одиночной камере в пустынной тюрьме в Объединенных Арабских Эмиратах — стране, которая ревностно стремится представить себя как терпимую и уважающую права».

Аравийский полуостров в целом считается одним из самых неблагоприятных регионов мира с точки зрения защиты прав человека. В Саудовской Аравии, являющейся лидером Совета содружества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), на законодательном уровне разрешены отсечение конечностей, казни и пытки. Также это один из ближневосточных центров работорговли. Женское население подвергается ущемлению на бытовом и судебном уровнях.

This man is Muhammad bin Salman

He is the Crown Prince of Saudi Arabia

Commits crimes easily

He tortures and kills critics

Imprisons opponents

Kills Yemeni children

Finally,with bloody dollars,he closes the dirty mouth of the UN and the US

He isn't a good person

Don't be like him pic.twitter.com/7ED6UGxDu4 — سرباز کوچک وطن (@ARezaGol) February 28, 2021

В отношении же тех, кто выступает с критикой в сторону власти, применяются похищения с последующим исчезновением или заключение в тюрьму на тяжелых условиях. Так, в июле лондонская правозащитная организация ALQST обратила внимание на пропажу Лины Аль Шариф — саудовского врача и активиста, негативно высказывавшейся в соцсетях о действиях руководства королевства.

Lina Alsharif, a young Saudi doctor and human rights activist has been forcibly disappeared since her arrest two months ago. We join the call of @ALQST_En and ask the Saudi government to reveal her whereabouts, and release all prisoners of conscience.https://t.co/oLYvx4sFfm — ECDHR (@ECDHRbxl) July 14, 2021

При этом Эр-Рияд охотится за критиками не только в пределах собственных границ, но и за рубежом. Примером этому может послужить убийство Джамаля Хашогги — представителя СМИ, некогда уехавшего в США и разразившегося нелицеприятными для Саудовской Аравии тезисами в своих материалах.