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Осужденный за критику властей ОАЭ правозащитник рассказал о пытках в тюрьме
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Осужденный за критику властей ОАЭ правозащитник рассказал о пытках в тюрьме
Весь мир
Осужденный за критику властей ОАЭ правозащитник рассказал о пытках в тюрьме
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Абу-Даби, 17 июля. Правозащитник из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Ахмед Мансур на протяжении четырех лет содержится в одиночной камере без доступа к минимальным благам. Об этом стало известно из писем заключенного, написанных в ноябре 2020 года и недавно опубликованных изданием Arabi21.

Активист был арестован в 2017 году и приговорен к десятилетнему заключению в 2018 году за «оскорбление статуса и престижа ОАЭ и их символов, включая их лидеров» и «стремление нанести ущерб отношениям ОАЭ с соседями путем публикации ложных сообщений и информации в социальных сетях». Причиной стала критика Мансура в отношении цензуры, слежки, контроля над интернетом и незаконными арестами в самих Эмиратах и на территории их главного союзника — Саудовской Аравии.

«Их конечная цель – возможность следить за каждым разговором и текстовым чатом. Они одержимы идеей контроля и окончательно обезумели в попытках контролировать все вокруг», — заявил правозащитник в период своей деятельности.

Судя по его письмам, изначально Мансур был лишен права на телефонные звонки и посещения. Из его камеры были убраны матрас, одеяла, полотенца, а также одежда. Сам заключенный был оставлен в рубашке с оторванными рукавами. При этом зимой ему перекрывают горячую воду.

«В полицейском помещении была вывешена директива о том, чтобы лишить меня любой одежды с длинными рукавами, а также средств личной гигиены и горячего чая, который подается к некоторым блюдам», — пишет Мансур.

Подобные условия привели к развитию у заключенного гипертонии и лихорадкам. В связи с этим Мансур провел две голодовки — с 17 марта по 10 апреля 2019 года и с 17 сентября по 2 ноября того же года. Его требования включали в себя предоставление матраса, доступа в библиотеку, прекращение его одиночного заключения, возможность посещения тюремного спортзала, а также реализацию его права на телефонные звонки и прием родственников, пусть и на нерегулярной основе. В результате узник получил возможность раз в неделю посещать тренажеры.

Помимо этого, администрация тюрьмы прикладывает усилия к поддержанию правозащитника в изоляции даже вне его камеры, над которой висит табличка с запретом для Мансура принимать звонки или посетителей без особого распоряжения старших сотрудников службы безопасности.

«Мне по-прежнему официально запрещено разговаривать с другими заключенными, хотя иногда я кричу через стены людям в соседних камерах, если слышу, что там кто-то есть. Даже когда я иду в клинику, ее освобождают от заключенных для того, чтобы я был один. И когда я иду в спортзал, никому, кроме меня, не разрешается там находиться», — говорится в письме.

При этом по правилам ООН (Правила Нельсона Манделы) одиночное заключение на срок более 15 дней считается пыткой. Мансур, в свою очередь, пребывает в данных условиях четыре года. Значительная часть писем правозащитника посвящена разбору выдвинутых против него обвинений, в основном связанных с активизмом, которые, как он подозревает, были вызваны электронными письмами, которые он отправлял НПО, и конференциями, в которых он участвовал.

Один из многих

Приведенная активистом информация подтверждает выводы организации Human Rights Watch (HRW), которая в январском докладе отмечала:

«Он (Мансур, — ред.) спит на полу, без матраса и подушки между четырьмя стенами в крошечной одиночной камере в пустынной тюрьме в Объединенных Арабских Эмиратах — стране, которая ревностно стремится представить себя как терпимую и уважающую права».

Аравийский полуостров в целом считается одним из самых неблагоприятных регионов мира с точки зрения защиты прав человека. В Саудовской Аравии, являющейся лидером Совета содружества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), на законодательном уровне разрешены отсечение конечностей, казни и пытки. Также это один из ближневосточных центров работорговли. Женское население подвергается ущемлению на бытовом и судебном уровнях.

В отношении же тех, кто выступает с критикой в сторону власти, применяются похищения с последующим исчезновением или заключение в тюрьму на тяжелых условиях. Так, в июле лондонская правозащитная организация ALQST обратила внимание на пропажу Лины Аль Шариф — саудовского врача и активиста, негативно высказывавшейся в соцсетях о действиях руководства королевства.

При этом Эр-Рияд охотится за критиками не только в пределах собственных границ, но и за рубежом. Примером этому может послужить убийство Джамаля Хашогги — представителя СМИ, некогда уехавшего в США и разразившегося нелицеприятными для Саудовской Аравии тезисами в своих материалах.

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саудовская аравия оаэ права человека
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